中企承包蒙古国额尔登特热电厂改造项目奠基仪式成功举行

人民网乌兰巴托3月22日电（记者 霍文）据中国驻蒙古国大使馆经济商务处消息，由中国湖南省工业设备安装有限公司承包的蒙古国额尔登特热电厂改造项目奠基仪式22日在额尔登特市成功举行。蒙古国能源部长达瓦苏荣、中国驻蒙古国大使馆经济商务参赞宋学军、额尔浑省人民代表会议（省议会）主席普日布拉嘎瓦、副省长图布辛吉日格勒、湖南省工业设备安装公司董事长周慧、额尔登特热电厂国营企业总经理额尔和巴特尔等中蒙两国政府和企业代表出席仪式。

宋学军参赞在奠基仪式致辞时说，随着中国“一带一路”和蒙古国“发展之路”深入对接，中蒙两国重大合作项目正在不断得到落实。额尔登特热电厂改造项目是蒙古国首个使用中国优买贷款的热电联产项目。项目完成后将有效改善蒙古国第三大城市额尔登特市及周边用电短缺状况，保障该市及其周边区域工业发展、居民生活和工作的用电需求，满足中西部地区人口持续迁入额尔登特市和高人口出生率对远期供电供热需要，促进额尔登特市及其周边社会和经济未来更好更快地发展。

周慧董事长在仪式上表示，湖南省工业设备安装有限公司将派遣专业的管理团队和过硬的技术力量，有信心、有实力早日高标准、高质量竣工，为推动蒙古国社会经济快速发展作出应有的贡献，为中蒙两国的友谊添砖加瓦。

据介绍，湖南省工业设备安装有限公司与蒙古国能源部签订了额尔登特热电厂项目改造总承包合同，主要包括提供50MW蒸汽汽轮机、220KV额尔登特变电站扩建、35KV架空电线敷设，以及电厂方35KV室外配电设施新建等建设改造内容，全部完成后移交蒙方，并为蒙方培训相关技术人员。

据悉，2013年，湖南省工业设备安装有限公司曾中标蒙古国乌兰巴托第三热电厂50MW机组升级改造工程的设计、采购和施工项目，并于2014年9月竣工发电。

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