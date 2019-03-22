中国厂商俄罗斯莫斯科国际安防展览亮实力

安防展展厅一角

人民网莫斯科3月22日电（记者 张晓东）第25届俄罗斯莫斯科国际安防展览会于19日在莫斯科国际会展中心开幕，将一直持续到22日。本届展览上共有来自22国超过400家安防企业参展，它们均带来了在安防领域的最新产品设备及相关解决方案。

记者在现场注意到，来自中国的企业非常抢眼，大概有40多家中国安防企业亮相展会。其中来自中国浙江的安防企业最多。业内人士介绍称，在安防领域，目前中国水平就代表世界水平，中国市场排名前三安防企业海康威视、大华股份和宇视科技也是世界前三甲，并且它们都来自浙江杭州。记者同三家企业代表交谈中了解到，自从俄罗斯加入WTO以来，随着智能交通、平安城市理念广泛传播，俄安防市场为国外企业提供了无限商机，中国安防产品以自己的技术及性价比优势很快征服了俄罗斯客户，现在三家产品已占据了俄罗斯市场过半的份额。

展会进行期间，中国企业展台上吸引了不少俄罗斯客户，其中不少是老客户，他们前来了解企业研发了哪些新产品，商讨继续合作事宜，因口碑效应一些人主动攀谈欲成为新客户。中国企业集体出海力求避免同质化竞争，它们大都有自己的独家技术。比如宇视科技产品线丰富，不仅有商业级的，也有民用级的安防产品。该企业研发人员综合运用网络、存储、通信、音视频解码、光学、传感器、图像处理、图像智能识别等多种技术打造自己的产品。现场该公司的人脸识别探头、防水探头、高分辨率可更换显示屏受到格外关注。

莫斯科国际安防展创办于1994年，每年一届。它以专业性强、规模大而闻名业界，是俄罗斯乃至东欧地区最权威最大的安全与消防展览会，也是俄罗斯及周边地区公共安全产品的商贸平台。

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