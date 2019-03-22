我使馆助力中非全国抗疟

启动仪式现场

人民网约翰内斯堡3月22日电(记者 万宇)班吉消息：近日，我驻中非使馆携手中非共和国卫生部启动中非全国抗疟运动，向中非民众发放抗疟药品及食品。

启动仪式在距离首都班吉30公里的盖灵古村举行，中非总统图瓦德拉及夫人蒂娜、驻中非大使陈栋、中非卫生部长索姆塞、国民议会友华小组主席马康戈、中国援中非医疗队及部分中资企业代表、盖灵古村所属选区的国民议会议员、政府官员、村民近千人参加。

当日现场悬挂的“中国—中非命运共同体，全国抗疟运动”中法双语字样的横幅格外醒目，村民们热情簇拥欢迎、载歌载舞，场面热烈感人。

卫生部长索姆塞表示，中国是中非最重要的医疗卫生合作伙伴，此次中方向中非基层民众发放药品和食品并启动全国抗疟运动，是以实际行动真心实意帮助中非人民消除疟疾、提高健康水平，深深触动中非人民的心灵。中非卫生部将合理分配和使用中方援助药品，推动全国抗疟运动开展。

当地国民议会议员马马杜代表村民发言表示，疟疾是中非发病致死率最高的疾病，中方发放的抗疟药品将拯救大量中非百姓性命，衷心感谢中国大使馆牵头发起全国抗疟运动。

随后，图瓦德拉总统和陈大使还共同向当地政府和医疗机构负责人发放药品、食品以及抗疟宣传单。

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)