中国第九批赴南苏丹维和工兵分队高标准通过年度首次装备核查

核查官对武器装备进行检查

人民网喀土穆3月21日电 当地时间3月20日，中国第九批赴南苏丹维和工兵分队高标准通过联合国装备核查，这也是今年该分队首次接受联合国装备核查。

装备核查是联合国根据与各出兵国签订的《谅解备忘录》，定期对出兵国所提供的装备和设施进行的综合性评估检查，检查结果将作为联合国对出兵国进行经济补偿的重要依据。

联南苏团（联合国驻南苏丹特派团）派出的核查组采取听取汇报、现地检查、实装操作等方式对营房设施、车辆装备、武器弹药、电力和净水设备、医疗设备等装备物资进行了详细检查。最终，分队所属装备物资的良好状态和优异性能得到了核查组的充分肯定。

中国赴南苏丹维和工兵分队主要担负任务区内修建道路、机场、构筑与维护简易营房、防护掩体，为战区维和部队提供工程支援等任务。2018年9月中下旬部署至任务区以来，分队先后完成UN城防御工事升级、机场道路维护、新板房搭建入住、难民营防护墙修复、重要补给线施工近500公里等任务。（中国第九批赴南苏丹维和工兵分队赵阳阳、贾方文供稿）

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