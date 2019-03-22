救死扶伤彰显医者仁心

患者术后展示手术效果

人民网喀土穆3月21日电 中国第34批援苏丹医疗队的医生们自2018年10月抵达苏丹后，克服工作、生活环境恶劣、水土不服等障碍，以饱满的热情，积极的态度全身心投入到紧张的援外医疗工作中，在医疗场所简陋、设施器械不足的情况下，以高超的医术屡屡救治当地危重患者，为祖国赢得了赞誉。

抢救重症子痫患者

胡剑是中国第34批援苏丹医疗队妇产科医师，常驻苏丹阿布欧舍友谊医院。2019年3月18日清晨5点20，她突然接到妇产科护士的求救电话：一名苏丹急诊入院的孕妇四肢抽搐，可能是子痫，急需她到场救治。胡剑知道，子痫是妊娠期高血压疾病的五种状况之一，最为危重，是世界范围内的构成孕产妇生命威胁的常见疾病。她一边在电话里叮嘱抢救、送患者到手术室，一边叫上麻醉师张元会立刻跑到手术室。3分钟后，胡剑发现患者的情况比电话里说的还要凶险，产妇这次是第四次剖宫产，之前从未做过产检，此刻血压高达200/160mmHg，而且已经开始全身剧烈抽搐、意识不清、胎心缓慢。如果在国内，可以有全院抢救，可以有专家会诊，但是在阿布欧舍，连对抗子痫的药物都没有！再等下去，产妇和胎儿就只有最坏的结果！胡剑当机立断，只能给予产妇局部麻醉，立刻施行剖宫产术，仅用2分钟就成功娩出胎儿，此刻羊水已经是重度污染的。随着新生儿一声啼哭，大家终于暂时地松了口气，继续抢救意识不清的产妇。

麻醉师张元会医生立刻给予镇静药物，病患病情逐渐趋于平稳。胡剑医师顺利完成手术，大家一起护送母婴安全返回病房。经过后续治疗，目前产妇和新生儿已平安出院。患者家属反复感谢中国医疗队员的辛勤付出；苏丹医护人员也高度评价中国医生们对急危重症的抢救治疗水平。

成功实施近四年来医疗队首例开颅手术

2周前，医疗队所在的喀土穆友谊医院神外门诊接诊了一位65岁男性患者，他在半个月前头部受到外伤，简单处理包扎之后一直头痛并伴随左侧肢体无力。忍受了半个月的折磨，不得已来到友谊医院求助于我医疗队。神经外科向毅医生在仔细检查后发现，这名患者应该是头部受到外力冲击后导致颅骨凹陷、粉碎性骨折，引发开放性颅脑损伤，需要待伤口愈合后进行手术治疗。

4天前，患者因头痛加重，左手无法持物再次前来就诊。CT显示经过一段时间的愈合，患者脑部血肿完全吸收，但右顶骨骨折明显，骨折片嵌入脑组织中，并对周围形成压迫。导致了患者的一系列症状，急需手术治疗。但向毅医生有些犹豫，喀土穆友谊医院条件十分艰苦，手术室无法做到无菌，而且缺乏先进的开颅设备，现有设备非常老旧，仅仅能够达到国内2000年前后的水平。做开颅手术，感染的风险相当大，但如果不做，患者的病症可能会加重，甚至危及生命。做还是不做，是摆在向毅医生面前的一个难题。出于对生命的尊重，以及对自己医疗技术的充分自信，向毅下定决心为这名患者实施开颅手术。为了尽量减少感染风险，向毅充分考虑了医院的现有条件，仔细研究、制定手术方案，在细节上做到极致，对于手术室和手术器械执行更加严格的消毒措施，并准备大量生理盐水对患者手术创面进行反复冲洗，将感染的风险降到最低。

在中苏医护人员的通力协作下，开颅手术十分成功。术后，患者意识清醒，左侧肢体力量明显恢复，效果良好。患者及家属纷纷向中国医生竖起大拇指，对中国医生的高超医术和救死扶伤的品德表示感谢。（中国第34批援苏丹医疗队张博、向毅供稿）

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