维珍航空公司将于2020年开通飞往南美洲首条航线

维珍航空公司将于2020年开通伦敦至巴西之间的每日航班。从伦敦的希思罗机场到圣保罗的瓜鲁柳斯国际机场，这是该航空公司通往南美洲的第一条航线。

波音787梦想飞机将在此航线上运营，时长11小时55分钟。

这家总部位于英国的航空公司表示，这项新服务旨在顺应快速增长的巴西经济。

圣保罗是巴西的商业中心，也是全球20大经济城市之一。

它是继纽约之后美洲最大的城市，很多跨国公司在其设有办事处。

此外，维珍假期（Virgin Holidays）还打算首次前往巴西，开发从圣保罗到伊瓜苏瀑布和亚马逊雨林的业务。

度假者还可以前往里约热内卢和圣卡塔琳娜州美丽的海滩等地。

与此同时，该航空公司预计新航线也将成为一条受欢迎的货运航线，因为巴西是南美洲最大的进出口国。

进出口的货物包括汽车零件、药品、食品和农产品等。

维珍航空公司执行副总裁Juha Jarvinen表示：“2019年是维珍航空公司新业务增长阶段的开始，圣保罗为我们的业务提供了难以置信的机会，我们非常高兴能够通航到这里。”

“这里有大量的企业客户和跨国企业人员，他们现在可以在这条繁忙的国际航线上享受维珍航空的服务。”

“但还不仅仅与商业有关，我们也很高兴为旅游休闲客户介绍令人兴奋的新目的地。圣保罗拥有众多文化机构，拥有丰富的历史建筑。”

巴西旅游部称，“这次新航班的开通对巴西来说是一项伟大的成就，使其在全球旅游业中更具竞争力。”

据报道，维珍航空公司已着手实施新航线开通计划，该航空公司专注于提供客户喜爱的、轻松的和超值的旅行体验。

2019年，维珍航空的新型空中客车的舱内新设计不仅为客户提供了全新的体验，还将机队变成天空中最安静，最省油的机队之一。

它还将推出从伦敦希思罗机场到拉斯维加斯、曼彻斯特到洛杉矶以及伦敦希思罗机场到特拉维夫的新服务。

(责编：燕勐、杨牧)