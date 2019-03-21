中老铁路首座长大隧道磨丁隧道贯通

老挝民众和中国工程人员一起庆祝磨丁隧道贯通 记者孙广勇摄

人民网磨丁3月21日电（记者 孙广勇）3月21日，中老铁路磨丁隧道胜利贯通。磨丁隧道全长6453.5米，是全线超过五公里的十座长大隧道之一，是中老铁路全线首座贯通的长大隧道。

磨丁隧道属中老铁路全线精品创建工程，由中国中铁五局承建，该隧道存在岩溶、断层破碎带、炭质泥岩、涌水等不良地质，且变化频繁，施工难度大。2017年3月开工建设以来，建设者通过强化现场安全质量管控、广泛使用隧道施工成套工装、大力开展科技攻关、积极推广“四新”技术应用等，保证了隧道施工安全有序推进，为胜利贯通打下了坚实基础。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起中老边境口岸磨憨/磨丁，南至老挝首都万象，全长414.332km。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160km/h，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月竣工通车。

老挝中央纪委副书记坎苏·本雅翁、老中铁路有限公司董事长鞠国江出席仪式，中老铁路参建各方代表参加贯通仪式。

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