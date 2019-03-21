中老铁路首座长大隧道磨丁隧道贯通

人民网磨丁3月21日电（记者 孙广勇）3月21日，中老铁路磨丁隧道胜利贯通。磨丁隧道全长6453.5米，是全线超过五公里的十座长大隧道之一，是中老铁路全线首座贯通的长大隧道。
磨丁隧道属中老铁路全线精品创建工程，由中国中铁五局承建，该隧道存在岩溶、断层破碎带、炭质泥岩、涌水等不良地质，且变化频繁，施工难度大。2017年3月开工建设以来，建设者通过强化现场安全质量管控、广泛使用隧道施工成套工装、大力开展科技攻关、积极推广“四新”技术应用等，保证了隧道施工安全有序推进，为胜利贯通打下了坚实基础。
中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起中老边境口岸磨憨/磨丁，南至老挝首都万象，全长414.332km。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160km/h，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月竣工通车。
老挝中央纪委副书记坎苏·本雅翁、老中铁路有限公司董事长鞠国江出席仪式，中老铁路参建各方代表参加贯通仪式。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】