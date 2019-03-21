2019泰中经济论坛在曼谷举行

泰国交通部长阿空发表主旨演讲 （郭雨祺 摄）

人民网曼谷3月20日电（记者林芮 实习生郭雨祺、郑美辰） 2019泰中经济论坛20日在泰国首都曼谷举行，中泰两国政府官员、专家学者、媒体记者、文化和经济各界人士近200人参与。

泰国交通部长阿空当天发表主旨演讲，他说，泰国近年来加大投资力度，全方位改善铁路、陆路、水路等基础设施条件。其中，泰中高铁合作项目正稳步推进。高铁建成后，不仅将带来泰国当地经济繁荣，还促进两国人员的交流。

中国驻泰国大使吕健在论坛上介绍了“一带一路”倡议5年来的成果。他指出，中泰经济有天然的合作基础，“泰国4.0”强调数字经济，而中国拥有技术、资金和经验。未来，智慧城市、通讯产业、电子商务等新兴产业将是中泰经济合作的新亮点。

随后，泰中专家就世界经济局势、泰中经济合作、中美贸易摩擦等话题进行讨论。多位专家表示，当前，全球经济面临下行风险。中国经济走势平稳，内需和创新驱动持续增长，发展后劲十足，对周边国家的发展带来机遇，对世界的积极影响仍在增加。

此论坛由泰中记者协会主办，旨在通过权威人士解读和媒体报道，帮助泰国社会了解泰中经济发展议题相关的重要资讯，以及泰中经济合作与交流的最新进展。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)