中泰高等艺术院校签署合作谅解备忘录

人民网曼谷3月20日 （赵益普、郑美辰）3月20日，泰国巴育总理夫人娜拉蓬副教授与吕健大使夫妇在曼谷共同见证了南京艺术学院与泰国甘拉雅尼·瓦塔娜音乐学院在曼谷签署合作谅解备忘录。南京艺术学院副院长谢建明同泰国甘拉雅尼·瓦塔娜音乐学院院长翁詹分别作为两校代表在谅解备忘录上签字。

吕大使在活动中向媒体表示，2017年9月巴育总理夫妇应邀赴厦门出席新兴市场国家与发展中国家对话会，其间习近平主席夫人彭丽媛教授同娜拉蓬教授亲切交谈，双方就加强中泰在音乐等领域文化教育合作达成共识。此后，两国领导人夫人这一重要共识很快得到落实。中方确定南京艺术学院为中方合作单位，同娜拉蓬副教授担任指导委员会主席的甘拉雅尼·瓦塔娜音乐学院建立联系，探讨开展交流与合作。今天合作谅解备忘录的签署，将为下一步两所院校进一步深化人员交流、联合研究、人才培养等方面合作提供坚实保障。这一成果的达成也是中泰首次在高等专门艺术院校之间签署正式合作协议，是中泰一带一路合作加强人文交流，民心相通方面取得的一个突破。

吕大使强调，合作备忘录的签署恰逢第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将于今年4月在北京召开。当前中泰共建“一带一路”合作势头良好，随着两国关系不断深入发展，双方开展“一带一路”各领域合作将进一步得到深化和拓展。

娜拉蓬副教授在交流中表示，非常感动彭丽媛教授在百忙之中重视并大力推动中泰音乐教育合作与交流。甘拉雅尼音乐学院成立时间不长，加强与中国有经验院校的交流与合作，有利于互相学习，共同提高。中泰院校表示愿投入最专业的力量与对方对接。

中泰政府、媒体、师生代表约100余人参加签约仪式，两校学生现场演奏了古筝、钢琴等乐器。

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