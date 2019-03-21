乌克兰基辅举办第125届广交会推介会

人民网基辅3月20日电(记者 谭武军) 第125届广交会乌克兰推介会20日在基辅举行。此次活动由中国驻乌克兰使馆经济商务参赞处、中国对外贸易中心以及乌克兰中国商会共同举办。中国驻乌克兰使馆临时代办吴连文、乌克兰工商会主席奇日科夫、中国对外贸易中心副主任徐兵、乌克兰总统办公厅改革司司长西多洛维奇、乌克兰出口促进中心主任杰姆丘克等出席活动。

中国驻乌克兰使馆临时代办吴连文在发言中表示，2018年中乌关系稳步前进，各层级互访不断。乌第一副总理库比夫率领庞大政府和企业代表团，约400多人参加了首届中国进口博览会国家展、企业展和平行论坛。2019年伊始，王歧山副主席与波罗申科总统在达沃斯举行了友好会见，为今年的中乌关系开了个好头。今年中乌政府间合作委员会第4次会议及其下设的经贸分委会第7次会议将分别在北京和基辅举行。此外，乌克兰还将参加第二届“一带一路”峰会和第二届进口博览会。

吴连文表示，中乌建交27年来，双边关系长足发展，两国关系从友好国家升级为战略伙伴，中乌务实合作从简单的商品贸易发展到联合研发和全产业链合作。2011年至今，中国连续7年保持乌第二大贸易伙伴。根据乌海关统计，2018年，中乌贸易总额98.05亿美元，同比增长28.36%。中乌两国在很多领域有深入的互补性。中方鼓励乌克兰优质的生产商、贸易商积极扩大对华合作。希望中乌两国企业抓住机遇，积极开拓，利用好被誉为“中国第一展”的广交会平台，互利共赢。

中国对外贸易中心副主任徐兵在推介会上表示，过去的一年极不平凡，贸易保护主义抬头，全球贸易在曲折中前行，货物贸易增长缓慢。作为全球第二大经济体，中国经济实现了6.6%的增长，进出口总额4.62万亿美元，其中出口2.48万亿美元，进口2.14万亿美元，继续保持世界最大贸易国地位，成为拉动全球贸易增长的最重要力量之一。广交会是中国对外开放的象征。自1957年创办以来，广交会始终坚持服务国家改革开放和社会主义现代化建设、服务经贸强国建设、服务广大海内外企业，在中国与世界的经贸合作中书写了精彩篇章。

徐兵指出，目前中国中等收入群体超过4亿人，市场需求巨大，中国积极扩大进口，未来15年，预计将进口24万亿美元商品。目前，乌克兰是中国在独联体地区的第三大贸易伙伴，中国是乌克兰第二大贸易伙伴，也是乌在亚洲最大的贸易伙伴。乌克兰素有“欧洲粮仓”的美誉，既拥有门类齐全的工业体系，也是“一带一路”沿线国家中的重要节点。两国经济互补性强，经贸合作前景广阔。中方希望乌克兰企业积极参加广交会，不断提升中乌双边贸易合作水平。

乌克兰工商会主席奇日科夫、乌克兰总统办公厅改革司司长西多洛维奇、乌克兰出口促进中心主任杰姆丘克等在推介会上对广交会在促进乌中经贸合作，推动两国企业相互了解之间起到重要作用给予高度肯定，并呼吁广大乌克兰企业家抓住机遇，充分利用广交会平台，扩大对华外贸合作。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)