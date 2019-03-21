中铁二十局奎托中学项目开工奠基仪式举行 

人民网约翰内斯堡3月20日电 (记者 万宇)罗安达消息：安哥拉奎托中学项目开工奠基仪式当天在奎托市举行。奎托所在的比耶省省长贝雷拉·奥伏兰度、副省长费尔南多·加度宛拉、省公共工程部部长阿白奥·给拉·保罗，奎托市市长阿卫斯·阿古司帝纽·卫艾拉以及中铁二十局安哥拉国际公司董事长、党委书记朱启辉，副总经理、总工程师胡春涛等出席仪式。

比耶省省长贝雷拉·奥伏兰度表示，欢迎中铁二十局参与奎托市建设，相信9个月后，会看到一座令人满意的校园，政府部门也会继续改善人民的生活条件和基础设施等。

朱启辉用葡萄牙语发言说，中铁二十局作为奎托中学项目的施工单位，深感荣幸，也知责任重大，感谢比耶省政府的信任和支持；将坚持“品质铁建”施工理念，优质高效地建好中学，将学校打造成为比耶省省会奎托的“标准化学校”。

奎托中学项目主要包含教学区和报告厅，总建筑面积为1769.5平方米，其中教学区建筑面积为1388.1平方米，报告厅建筑面积为381.4平方米；教学区包含12间教室、教师办公室等，能容纳480名学生学习使用，计划于今年年底完工交付使用。

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