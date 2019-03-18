国家电网：一切为了员工的生命

人最宝贵的是生命。而在突发重症的时候，时间就是生命。

8天，192个小时，异常跨越了三个国家的救援行动，成功地将国家电网新疆送变电有限公司科特迪瓦发展与改造项目部项目经理安青松从死亡线上抢救了回来。

安青松在海外突发重症，危急时刻，在国家电网公司总部、中国驻约翰内斯堡总领事馆、国家电网公司驻非洲办事处、国家电网新疆电力有限公司、国家电网新疆送变电有限公司的多方协调和组织下，各单位和参与救援的人员尽心竭力，为救援提供了最大限度的支持和帮助，为抢救安青松的生命提供了重要保障。

受时差、通信、语言和签证等多重影响，救援行动困难重重。救援行动跨越了三个国家——中国、科特迪瓦、南非。这场与时间赛跑的救援行动彰显了国家电网公司的凝聚力和感召力。让我们跟随时间的镜头，记录那一个个与时间赛跑、给生命希望的瞬间。

国际SOS救援人员准备出发

员工异国突发疾病启动国际SOS救援

作为国家电网新疆送变电有限公司科特迪瓦项目部的项目经理，安青松于科特迪瓦时间2月10日17时前往中国机械设备工程股份有限公司（CMEC）科特迪瓦现场项目部汇报工作，途中突然昏迷并失去意识，浑身出现红色斑块。

同行的国家电网新疆送变电国际公司党支部副书记牛志一见情形不对，立即调转车头将安青松送往当地的医院检查。在得知员工情况后，国家电网新疆送变电有限公司执行董事兼总经理乔西庆立即指示：“去最好的医院、尽最大能力救治。”

科特迪瓦时间2月10日是周日，当地医院医生休息，无法详细检查安青松的病症。2月11日医生上班后，经过心电图、胸透、血液化验和CT扫描等多项检查后确定病症为“主动脉夹层A型”，需要立即进行手术且手术风险极高，患者随时有生命危险。医院方面表示，受医疗条件所限这种复杂的大型手术他们没有能力做，建议立即转院治疗。

北京时间2月12日10时10分，国家电网新疆送变电有限公司接到检查结果汇报后，执行董事兼总经理乔西庆和党委书记陈海东立即召开紧急会议，商议后做出决定：“不计一切代价全力抢救。”

国家电网新疆送变电有限公司随即迅速启动应急预案和保险申报，成立救援小组商讨对接具体细节。10时30分，国家电网新疆送变电有限公司与CMEC国内该项目负责人刘光辉及科特迪瓦现场项目部电话连线沟通，商讨应急处理方案，决定启动国际SOS救援。

转机救援途中

医疗条件有限需转院到南非约翰内斯堡的医院

科特迪瓦时间2月12日8时30分，在CMEC科特迪瓦现场项目部的协调下启动SOS国际救援流程，申请SOS医疗救助。

接到报告的国家电网新疆电力有限公司领导要求：“送变电公司要全力救治海外员工，副总经理张惠玲做好前往国外现场的准备。”

科特迪瓦时间2月12日10时30分，SOS国际救援医疗队与当地医院沟通完病情后认为，在这样危急的情况下回中国治疗不具备条件，病人很有可能坚持不到回国。从科特迪瓦地理位置上分析，能满足救治条件的只有法国和南非这两个国家的医院。

经过多方综合评估，救援人员最终确定安青松的手术地为南非约翰内斯堡的Netcare union医院。

北京时间2月12日18时30分，张惠玲带领应急小组成员赶到安青松家中，将SOS国际救援确定转院至南非Netcare union医院治疗和安青松的现状报告给家属，耐心细致为他的父母和妻子解疑答惑。张惠玲告诉他们，国家电网新疆电力有限公司领导指示会全力救治自己的员工。在征求转院意见后，安青松的爱人和父母同意转院并签署同意书。同意书的签字授权文件立即发回科特迪瓦现场。

当救援专机到的时候，国家电网驻非办工作人员等了将近6个小时

可以转院到南非，但新的问题又出现了！国家电网新疆送变电有限公司在南非没有项目，人生地不熟，国内的应急小组人员没有签证暂时还无法抵达现场。如何与医院沟通、看护病人？如何安排与国内协调各种事务呢？

面对难题，国家电网新疆送变电有限公司向国家电网公司驻非洲办事处发出了紧急求助！国家电网公司驻非洲办事处主任汪文安接到求助信息后，马上向国家电网公司总部进行了汇报。身在国外的国家电网公司国际部海外处处长兼一级职员翁强得知情况后，立刻中断休假赶回酒店，第一时间向国际部领导汇报。国际部高度重视，翁强立即与汪文安取得联系，传达领导指示并要求国家电网驻非办紧急启动应急预案，全力配合国家电网新疆送变电有限公司，为抢救安青松争取宝贵时间。此后，翁强每天与汪文安、张惠玲联系，了解最新进展并及时向领导汇报。

国家电网驻非办仅有7名员工，他们在短短两小时之内迅速查询医院位置，安排入院接送、办理病人信息注册及沟通医院等事项。

科特迪瓦时间2月12日16时12分，SOS国际救援安排的救援飞机和随行医生抵达科特迪瓦首都阿比让，随即安青松被送往阿比让的F HOUPHOUET BOIGNY机场。办理完出境手续后，救援专机立刻调转机头飞往南非的约翰内斯堡。

南非当地时间2月13日零时36分，载着生命希望的专机抵达南非约翰内斯堡Lanseria International机场。此时，汪文安等人已在机场焦急等待了6个多小时。迅速办理完入境手续后，2时零1分安青松被送至Netcare union医院急救中心。挽救安青松生命的接力棒，交到了国家电网驻非办汪文安等人的手中。

妻子来到病床前

家属要签署手术同意书，三地联线确保家属到达医院

南非当地时间2月13日5时50分，Netcare union医院为安青松完成了各项检查，并将他立即转入重症加强护理病房（ICU），用药后等待检查结果。

9时50分，医院诊断结果完成：主动脉破裂出现夹层，夹层从心脏贯通到大腿根部；大脑的动脉夹层导致脑中风及部分脑死；动脉夹层导致左肾部分衰竭。

及时用药后，安青松生命体征逐渐平稳。主治医生Arian说,病人最佳手术时间已过，目前需要继续观察两三天病情，然后再做后期安排，手术的成功率只有30%，观察期间仍随时有生命危险。

原本以为来了就能手术，就能转危为安，Arian的话让大家悬着的心更加紧张了。

Netcare union医院坚持，因手术重大，必须要和病人家属当面沟通，交代清楚风险和后期出现的情况，还要求家属必须签署手术同意书。

可是，正常渠道办理南非签证至少需要一个月时间。这么长的时间，安青松是万万等不了的。

为了尽快能让家属赶到医院，翁强和汪文安紧急联系中国驻约翰内斯堡总领事馆，询问紧急情况下外交照会的出具方式、需要的材料和办理的程序。

北京时间2月14日8时，国家电网新疆送变电有限公司赴南非应急小组人员和家属的护照、照片等资料发往北京，保证在外交照会发到南非驻华使馆时办理签证所需资料全部齐全。

南非当地时间2月14日15时，也就是北京时间2月14日9时，在得知情况紧急后，中国驻约翰内斯堡总领馆买欣全主任安排优先出具照会文件，随即发送至南非驻中国大使馆。

2月15日10时，首都北京，应急小组人员及家属签证所需文件送入使馆。

国家电网驻非办、中国驻约翰内斯堡总领馆、国家电网新疆送变电有限公司等多方助力，确保签证办理步骤顺利，保证每个环节不出现失误！

由于2月16号、17号是周末，南非驻华大使馆不办公。2月18日一早，应急小组人员及家属就赶到北京，在首都机场3号航站楼等待签证出签。

2月18日16时，南非驻华大使馆签证中心允许取证，拿到护照的工作人员马不停蹄飞奔机场，确保他们能拿到护照赶上航班。

南非时间2月19日7时30分，应急小组人员及家属抵达约翰内斯堡，他们一下飞机就直奔医院，那里有一个宝贵的生命在等待着他们。

中国驻约翰内斯堡总领事馆买欣全主任（右二）看望安青松

8天，192个小时，人们的脸上露出了久违的笑容

扣人心悬的8天，经过各方努力、帮助和支持，安青松的爱人以最快的速度来到了远隔3万里的南非医院，来到了安青松的病床边。

虽然无法说话，但是见到亲人和单位领导同事的那一刻，安青松泪水长流!

南非时间2月19日，焦急等待在医院的单位领导及家属与刚下手术台的医生见了面，商讨手术方案。手术时间确定在南非时间2月22日一早。

2月22日，汪文安和张惠玲一早就来到医院，送安青松进入手术室。8时整，手术开始。

手术开始后的8个多小时，16时30分，国家电网驻非办接到手术麻醉医生发来的信息——手术成功！

手术成功的消息迅速通过网络飞向北京、飞向新疆、飞向科特迪瓦！

安青松的家人、同事和国内各级领导的脸上终于露出久违的笑容。这个时候，他们紧绷的神经才慢慢舒展开。

由于安青松病情严重，手术成功后需要继续住院观察，国网驻非办继续为安青松及家属提供必要的支持。

后记

3月11日，安青松出院，身体状况良好，并于3月15日回到国内休养。在这场跨越国界与生命赛跑的救援行动中，安青松的家属非常感动。他们眼含热泪，激动地说，没有国家电网公司、没有国家电网新疆电力有限公司，安青松肯定已经不在了。

关爱员工、尊重生命，国家电网公司总部在关键时刻及时启动应急预案，国家电网公司驻非洲办事处大力配合、支持。这也是国家电网公司落实三届四次职代会暨2019年工作会议精神，为员工做好服务的一次具体实践。世界500强企业的强大实力，不光体现在企业的装备、技术和经济实力，更体现在对一名普普通通的员工的关爱中。

在海外员工遇到疾患的时候，国家电网新疆送变电有限公司在危机之时能迅速启动国际救援并及时有效地执行了应急预案。正式有了这些温暖的、有力的支撑，这次救援行动才能做到一棒接一棒、一环扣一环，成功地为快速救治安青松铺就一条生命快车道。

(责编：贾文婷、杨牧)