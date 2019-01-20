“欢乐春节”2019中国日系列活动在蒙古国拉开帷幕

人民网乌兰巴托1月19日电（记者 霍文）由中国国务院新闻办、文化和旅游部、驻蒙古国大使馆、乌兰巴托中国文化中心共同主办的2019欢乐春节—“中国日”活动在乌兰巴托匈奴商场隆重举行。邢海明大使、使馆公使衔参赞杨庆东、文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李薇等驻蒙古使馆外交官出席活动。蒙古教文科体部副部长冈巴雅尔等来自蒙古国社会各届人士及在蒙华人华侨、中资机构、留学生代表数百人参加。

邢海明大使向大家致以春节和白月节祝福。他表示，今年是中蒙两国建交70周年，今年的中国农历己亥年春节和蒙古白月节（春节）恰好是同一天，两国人民共度隆重传统节日，预示着建交70载喜庆之年的开门红。相信在新的一年里，中蒙关系将迎来大发展，两国人民的友谊将更加深厚。在此我代表中国大使馆祝愿大家春节和白月节快乐，身体健康，家庭幸福，祝愿蒙古国风调雨顺，六畜兴旺，祝愿中蒙关系红红火火，大步向前。

邢大使说，随着中蒙两国各领域交流不断深化，特别是两国人文交流水平的不断提升，越来越多的蒙古朋友了解、认同并喜欢上了中国文化。今年的“欢乐春节”活动中，我们荣幸地邀请到了中国黑龙江省艺术团向蒙古朋友们展示传统与现代交织，力量与技巧结合，运动与艺术共融的冰上杂技表演。希望蒙古朋友们通过观看冰上杂技体验中蒙文化交流，结交中国朋友，进一步加深两国人民间的友好情谊。

冈巴雅尔表示，我谨向蒙中两国人民致以白月节和春节的问候。蒙中两国是永远的邻居，“欢乐春节”系列活动已举办多年，促进了蒙中文化交流和两国人民间相互了解。新的一年里，蒙方愿意继续积极参与并推动蒙中人文交流，让两国人民的心贴的更近。

黑龙江艺术院团为蒙古国老百姓带来了精彩的冰秀——《欢乐颂》。开场冰上群舞《举杯吧，朋友》端起迎宾的美酒，跳起欢快的舞蹈，唱起悠扬的歌曲，让观众们一下子就进入了欢乐的节拍。双人滑《青春恋歌》、冰上队列滑、晃圈、彩带给冰雪注入灵魂的《冰雪燃情》、《行云流水》、高难度冰上蹦床《圣火神水》、中国传统戏曲与时尚冰秀跨界融合作品冰上花盘和冰上变脸《东方神韵》、群滑《万马奔腾》、冰上空竹《流光溢彩》、冰舞歌曲《美丽家园》、《乌兰巴托之夜》、冰上高跷《美丽的茉莉花》，体现蒙古国传统盛世的《欢乐那达慕》、特技《超越梦想》等冰上表演让现场中外观众们沉浸在浓浓的中国冰雪世界中，最后曲目《友谊地久天长》唱出了中蒙两国友谊之树常青，共同谱写发展进步的华彩篇章，大家被艺术院团的冰上表演深深陶醉，现场气氛十分热烈。

作为国家文化战略“走出去”品牌项目，“中国日”活动在已在蒙古国举办五届，在蒙古受到了各界人士的热烈欢迎，已成为传播中蒙友好、展示中国文化、喜迎春节的重要活动。在场的蒙古民众纷纷表示，通过“中国日”活动，我们进一步感受到了中国文化的魅力和中国人民的友好感情。蒙古与中国要不断加深友谊，永续友情。在当天中午，中国大使馆和乌兰巴托中国文化中心还在匈奴商场为中蒙各界朋友和友好人士举行了招待会。

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