东盟国家外长非正式会议在清迈举行

人民网清迈1月18日电（记者林芮 赵益普）东盟国家外长非正式会议17日至18日在泰国清迈举行。泰国外交部长敦18日在新闻发布会上说，今年由泰方担任东盟主席国，主题“为可持续发展推动伙伴关系”得到与会外长们的一致支持。

在推进东盟合作方面，敦说，各国外长同意重视加强区域互联互通，推动《东盟互联互通总体规划2025》等战略目标落实，并加强与对话伙伴、外部伙伴和国际组织的合作，以落实相关基础设施项目；同意加强《东盟愿景2025》同联合国2030年可持续发展议程对接；为加强各国民众对东盟共同体的认同，将2019年定为东盟文化年；提高东盟各国在网络安全方面的合作等；重申在政治上推动“区域全面经济伙伴关系协定”谈判，致力于在年内达成这一现代、全面、高质量和互利的协定，同时强调要通过这一协定维护一个开放、互利、包容的全球贸易环境。

在有关南海的议题上，敦说，东盟各国外长重申要为保障南海作为和平之海、稳定之海、繁荣之海做出努力，进一步致力于全面有效完整落实《南海各方行为宣言》，乐见东盟与中国合作不断提升及“南海行为准则”磋商取得进展。

本次会议是泰国担任东盟轮值主席国以来首次召开的外长会。与会各国外长讨论了今年东盟工作重点，并就地区和国际问题交换了意见，如缅甸若开邦问题、朝鲜半岛无核化、反对恐怖主义和极端主义等。

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