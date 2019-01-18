纪念中美建交40周年学术研讨会在美国亚特兰大举行

“中美关系40周年——寻找管控双边关系的新框架”学术研讨会现场。胡泽曦 摄

人民网亚特兰大1月17日电 （记者 章念生 胡泽曦） 当地时间1月17日，为纪念中美建交40周年，主题为“中美关系40周年——寻找管控双边关系的新框架”的学术研讨会在美国佐治亚州亚特兰大卡特中心举行。

该研讨会为期3天，由美国卡特中心、中国人民对外友好协会、中国社科院美国研究所联合主办。会议期间，中美双方学者围绕中美整体关系以及双方在高等教育、青年、贸易、投资、社会、科技、医疗等各领域的交流合作展开对话。

17日会上，与会代表纷纷回忆两国建交给两国社会发展带来的巨大改变，认为未来双方应继续拓展合作，更好造福两国人民。美国美中关系全国委员会主席斯蒂芬·欧伦斯表示，对于中美关系的长远发展，他持有乐观的看法，因为美中两国真正面临的威胁，是需要共同应对的威胁——气候变化、恐怖主义、经济危机、传染疾病等等。两国人民充分了解，唯有美中携手合作，才能有效应对这些问题，因此最终将要求两国政府重视彼此的共同利益。

美国凯特林基金会总裁、前美国教育与卫生部长戴维·马修斯在会上指出，在美国人民眼中，中国人民聪明、勤奋、坚韧，而这些也都是美国人珍视的品质。在美中关系40年发展过程中，大量中国学生、旅客、商人来到美国，美国人民因此而更了解中国人民，对中国人民产生了极大的尊重。

美中西部地区中美协会会长、前密苏里州长包龙图在分享时称，自己在密苏里州当州长时，建立了该州在中国的第一个代表处；当他在韦伯斯特大学大学任教时，建立了该州的第一所孔子学院。在他看来，教育合作和文化联系，能帮助美中两国人民加强了解，建立起面向未来的关系。

当地时间18日上午，美国前总统吉米·卡特将出席研讨会并发表演讲。中国驻美国大使崔天凯、中国人民对外友好协会会长李小林也将出席当天会议。

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