时隔17年 法国牛肉重返中国市场

法国驻华大使黎想先生在签约仪式上发言 （高克 摄）

人民网北京1月17日电（高克）1月16日晚，法国牛肉中国官方首发仪式在法国驻华使馆举行，这标志着时隔17年法国牛肉重回中国市场。

法国驻华大使黎想先生(Jean-Maurice RIPERT)、法国畜牧及肉类协会会长郎格拉先生(Dominique LANGLOIS)以及多家中法政府机构官员及企业代表出席。

首发仪式上，中法双方共签署了4份机构间及企业间的战略合作协议书。此举加强了中法两国在牛肉行业的合作，同时也显示了中国市场对法国牛肉的强烈需求。

法国驻华大使黎想先生表示：“今年是法中两国建交55周年，法国牛肉回归中国市场是双方共同努力的成果，体现了两国之间紧密而持久的友好关系。”

法国畜牧及肉类协会会长朗格拉先生表示，法国牛肉在中国的销售将实现“线上”和“线下”的融会贯通，消费者不但能在线预订牛肉，也可以在实体商店购买。

此外，“法国最佳手工业者奖”得主罗曼·勒波夫先生(Romain LEBOEUF)受邀现场演示了“法式解牛法”，精湛的技术博得在场嘉宾连连称赞。

据悉，法国是欧洲最大的牛肉生产国，年产量达150万吨。去年11月，首批法国牛肉亮相首届中国国际进口博览会。据法国畜牧及肉类协会透露，目前已有两家法国企业获得中国市场准入资格，还有5家企业已通过中国政府的评审，待完成准入程序后，也将进入中国市场。

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