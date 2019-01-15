“恒大杯”马德里足球冠军赛15日开赛

人民网马德里1月14日电 （记者姜波）“恒大杯”马德里足球冠军赛新闻发布会14日在西班牙足协举行，恒大足校西班牙分校U14-U17四个年龄段球员参加的首届冠军赛将于1月15日打响。据介绍，这是中国足球青训史上首个高水平、高强度、高密度的国际“联赛”，旨在突破“中国青少年球员成长关键期比赛少、质量难以保证，导致进步缓慢”的瓶颈，造就更多符合职业联赛标准的优秀球员。

马德里足协主席帕科·迪茨、皇马青训总监阿尔贝托·莫里尼格、巴列卡诺俱乐部主席劳尔·马丁·普雷萨、赫塔菲俱乐部主席安赫尔·托雷斯·桑切斯、莱加内斯俱乐部老板费利佩·莫雷诺·罗梅罗以及恒大体育赛事有限公司负责人王亚军等出席了当天的新闻发布会。

据了解，“恒大杯”马德里足球冠军赛由恒大集团每年专项出资5000万元在马德里主办，恒大体育赛事有限公司承办。首届赛事共分U14、U15、U16、U17四个年龄段，全年共76支球队参赛，进行约500场比赛，包括皇家马德里、巴列卡诺、赫塔菲和莱加内斯等西甲俱乐部梯队在内的18支马德里队和1支恒大西班牙分校队参赛，每年两赛季，赛期十个月，每周有比赛，其中4个年龄段的恒大西班牙分校队每年参赛192场。1月15日，恒大足校西班牙分校U16队将在揭幕战上对阵赫塔菲U16队。

中国国家队主教练里皮十分看好这项青少年国际赛事，他表示：“恒大在西班牙举办青少年冠军赛，让中国年轻球员通过高水平比赛更好地积累经验、开拓国际视野、提升竞技水平，这对他们成才至关重要。有国家的重视，有企业的参与，我对中国足球的未来充满信心。”

新闻发布会上，马德里足协主席帕科·迪茨对赛事给予了高度评价：“这项比赛是一个十分有魄力的举动，能帮助中国的小球员们提高竞技水平，体验西班牙足球精髓，还能增进西班牙和中国两国青少年之间的交流。”

恒大体育赛事有限公司负责人王亚军表示：“希望通过举办’恒大杯’马德里足球冠军赛，为中国和西班牙的青少年足球人才提供学习交流的机会，让更多优秀西班牙青少年球员展示才华，从而进一步助推中国青训水平的发展。”

近年来，恒大不断探索新的青训发展道路，2012年成立全球规模最大的恒大足校，2014年成立恒大西班牙分校，实施青训“一条龙”体系：9-13岁学生在国内恒大皇马足校训练学习，13岁以上优秀学生选拔进入西班牙分校留学5年。

据介绍，此次恒大杯马德里冠军赛是恒大青训的重要举措。恒大西班牙分校13岁以上球员通过连续5年参加马德里冠军赛，接受长期高水平、高强度、高密度国际赛事的锤炼，实现与国际一流青训赛事体系接轨，补齐中国足球青训赛事数量匮乏的短板。有青训专家评价称，此举不仅为恒大足球“全华班”夯实了金字塔基，也将为中国足球青训发展探索出一条成功且可借鉴的新模式，有利于中国足球优秀青少年人才脱颖而出。

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