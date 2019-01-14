中蒙文化教育暨社会发展基金会举行新春招待会

人民网乌兰巴托1月12日电（记者 霍文）中蒙文化教育暨社会发展基金会2019年度新春招待会暨首届奖助学金获得者“中蒙友谊杯”中华才艺大赛11日晚在蒙古国首都乌兰巴托图新酒店成功举办。中国驻蒙古使馆邢海明大使及部分外交官、基金会理事长代兴军及会员单位、企业代表、在蒙华人华侨、汉语志愿者教师、获奖师生代表和媒体记者等200余人出席活动。

中蒙文化教育暨社会发展基金会常务理事长、中国银行乌兰巴托代表处副首席代表杨继勇主持招待会。现场首先播放了基金会纪录短片《追寻》，介绍了基金会的宗旨和企业文化，展现了基金会自2013年成立以来支持蒙古国学子追寻梦想、帮助蒙古国贫困家庭追求美好生活的奋斗历程。

随后，杨继勇回顾和总结了2018年基金会所做工作，并通过视频资料介绍了基金会成立以来在资助蒙古国贫困家庭学生和改善贫困家庭生活状况方面所做的大量工作。同时，基金会对积极支持本会活动的先进会员单位、企业、爱心人士进行了宣传、表彰和奖励。

招待会上，邢海明大使在致辞中说，中蒙教育文化暨社会发展基金会成立以来，秉持家国情怀，凝聚各方力量，积极奉献爱心，助力蒙古教育事业，资助无数蒙古学子圆了上学梦，为中蒙两国民心相通做出了卓越贡献。今年是基金会成立第六年，希望未来能够不断发展壮大，让更多的蒙古学子能梦想成真。中国驻蒙古大使馆今后将对基金会的工作给予更大的支持。

代兴军理事长在致辞中表示，在中国驻蒙古使馆和各会员单位及企业的支持下，中蒙文化教育暨社会发展基金会成立六年以来，已有累计超过5000个蒙古家庭和个人受益于基金会项目。今年时值中蒙两国建交70周年，基金会将加倍努力投身于蒙古民生事业，帮助蒙古教育发展，增进两国人民的友谊，为两国建交70周年献上一份贺礼。

招待会上，由蒙古国立大学孔子学院承办，基金会奖助学金获奖学校推选的11个文艺节目参加了首届奖助学金获得者“中蒙友谊杯”中华才艺大赛。来自旅蒙华侨蒙中友谊学校、希望汉语中学、国立23中学、贺希格中学、伊赫扎萨克大学等学校的同学们表演了富有浓郁中国文化特色的节目。他们唱中国歌、跳中国舞、表演中文脱口秀，赢得现场观众的阵阵掌声。最后，邢海明大使等与会嘉宾与蒙古学子同唱《难忘今宵》，共祝中蒙两国人民友谊地久天长。招待会取得圆满成功。

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