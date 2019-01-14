铁总国际总经理鞠国江一行到印尼雅万高铁项目指导工作

人民网万隆1月14日电（李利）印度尼西亚当地时间1月9日至10日，中国铁路国际有限公司总经理鞠国江一行到印尼雅万高铁项目检查指导工作，同行参与检查的有雅万高铁承包商联合体（HSRCC）指挥长肖颂新，中印尼高铁公司（KCIC）工程董事辛学忠、财务董事张超、副指挥长刘皖怀、江中新，中国中铁股份有限公司印尼雅万高铁项目经理部副总经理王外存、胡启升，中国铁道科学研究院集团有限公司及中国铁路设计集团有限公司相关人员。

鞠国江一行先后来到中国中铁印尼雅万高铁项目经理部第二分部（中铁四局一公司）施工的DK115+240～DK116+607桥工点、DK117～DK128石油管线迁改工点、DK126处4号梁场、动车所试验段、Tegal Luar车站，对项目部施工生产、安全质量、红线征地、拆迁、三改等进展情况进行了检查，听取了项目部相关人员关于工程进展、交地情况、存在问题等情况的汇报。

通过现场检查、听取汇报等方式，鞠国江详细了解项目实施进度、安全施工等情况，对项目部奋勇争先，排除万难，主动作为，相继实现全线第一台、第一墩、第一梁、第一个软基处理段等多个全线首件工程，充分展现了中国高铁建设排头兵的精神风貌给予充分肯定。他说，项目的整体进度还算比较快，要倒排工期，抓紧施工，按照每日的计划向前推进，在保障施工生产和可视化形象进度的同时，还要积极协调各方关系，继续挖掘务实合作潜力，营造良好的外部环境。

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