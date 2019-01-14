中建路桥集团印尼万比项目首片梁板架设成功

人民网曼谷1月13日电（记者赵益普）2019年1月12日，随着中建路桥集团印尼万比项目部经理宋净飞宣布梁板架设正式开始，运梁小车缓缓驶出，将第一片梁板运至架桥机下，提梁，喂梁，落梁，各道工序衔接顺畅，在业主、监理代表、参建员工的见证下，印尼万比项目首片预制拼接I梁准确无误地架设桥梁支座上，标志着万比项目梁板架设工作正式拉开序幕。

为确保架梁工作成功进行，万比项目部高度重视，积极筹备。在数月前即开始了架桥机的采购及进场工作，在进场后积极推进架桥机组装工作，对架桥机的各项安全性能进行了全方位的检查和验收。项目部仔细推敲研究运架梁施工方案，经过多次研究上报，最终在印尼桥梁委员会获得批准。提前安排架桥队伍进场，熟悉国外的施工环境和技术方案，对梁板架设人员进行了安全教育培训和安全技术交底，并进行现场监督，在梁板架设的安全、过程上严格把控。

首片梁板的成功安装，不仅为该项目的架梁任务积累了经验，还为桥梁上部结构施工奠定了基础，标志着项目整体施工向重要节点工期迈进了坚实的一步，同时也为顺利完成2019年项目施工总体目标奠定了良好的基础。

中建路桥集团承建的印尼万鸦老—比通收费公路项目为万鸦老市连接比通港的新建高速收费公路，也是印度尼西亚北苏拉维西省的首条高速公路，为印尼三北发展战略的国家重点工程之一。该项目采用中国进出口银行优惠贷款，是中国一带一路发展战略下的工程项目，受到印尼政府及社会各界的高度关注。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)