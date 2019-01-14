人民网>>国际

爆笑来袭！《战斗民族养成记》将于1月25日正式上映

2019年01月14日08:43  来源：人民网-国际频道
 
俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫致辞 方庆乔摄
俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫致辞 方庆乔摄

人民网北京1月14日电  中俄合拍喜剧电影《战斗民族养成记》将于1月25日正式登陆全国院线，与广大观众见面。

1月11日下午，电影《战斗民族养成记》观影交流会在北京俄罗斯驻华使馆举行。导演阿卡季·萨赫拉什维利 、夏昊及主演董畅 、维塔利·哈耶夫等主创人员出席活动，并与现场观众互动。

整个观影过程中，观众欢乐不断，笑声连连。在观影交流会上，各位主演对观众的问题一一进行解答。主演董畅与观众分享了参与电影拍摄的感受。他说，这是自己第一次与俄罗斯演员合作。为了尽快完成拍摄任务，他提前学习了俄语，以便与俄罗斯演员交流。在俄罗斯的拍摄过程也令他印象深刻，尽管冒着严寒，但俄罗斯人的热情深深感染着他，整个拍摄过程非常顺利。

维塔利·哈耶夫高度对董畅高度赞赏，“董畅是一名专业、有天赋的演员，”他说，希望中国观众可以通过电影，了解到俄罗斯的风土民情、风俗习惯，乃至爱情观。

早在2015年，俄罗斯电视台CTC的电视剧《战斗民族养成记》就在中国大受欢迎，获得无数粉丝，豆瓣评分高达9.1分。如今同名电影即将上映，不少粉丝表示十分期待。电影中，上海男孩彭鹏（董畅饰）在国内偶遇伊拉（斯维塔兰娜·伊万诺娃），两人坠入爱河。为了追求真爱，彭鹏远赴莫斯科，与“岳父大人”（维塔利·哈耶夫饰）展开一场较量。当“上海女婿”遇上“俄罗斯岳父”，到底会上演一段怎样的乌龙奇遇？彭鹏将如何面对伏特加酒局、冬泳、射杀狗熊等一系列爆笑考验？请大家拭目以待！

俄罗斯联邦驻华大使安德烈·杰尼索夫在致辞中表示，本片是在两国政府间文化合作协议框架下的成果之一。他期待着有更多中俄合作的优秀文化作品。（实习生 方庆乔）

【1】【2】【3】【4】
(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

不到一年四次会晤 中朝领导人都谈了什么？ 应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年1月7日至10日对中国进行访问。不到一年中朝两国领导人进行四次会晤，其间，两国领导人都谈了什么？达成了哪些共识？中朝关系收获了哪些成果？ 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

解码王毅新年首访非洲的“123456” 1月2日至6日，国务委员兼外交部长王毅应邀对埃塞俄比亚和非盟总部、布基纳法索、冈比亚、塞内加尔进行了正式访问。此行延续了20多年来中国外长每年首访都选择非洲的优良传统，表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved