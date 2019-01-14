爆笑来袭！《战斗民族养成记》将于1月25日正式上映

俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫致辞 方庆乔摄

人民网北京1月14日电 中俄合拍喜剧电影《战斗民族养成记》将于1月25日正式登陆全国院线，与广大观众见面。

1月11日下午，电影《战斗民族养成记》观影交流会在北京俄罗斯驻华使馆举行。导演阿卡季·萨赫拉什维利 、夏昊及主演董畅 、维塔利·哈耶夫等主创人员出席活动，并与现场观众互动。

整个观影过程中，观众欢乐不断，笑声连连。在观影交流会上，各位主演对观众的问题一一进行解答。主演董畅与观众分享了参与电影拍摄的感受。他说，这是自己第一次与俄罗斯演员合作。为了尽快完成拍摄任务，他提前学习了俄语，以便与俄罗斯演员交流。在俄罗斯的拍摄过程也令他印象深刻，尽管冒着严寒，但俄罗斯人的热情深深感染着他，整个拍摄过程非常顺利。

维塔利·哈耶夫高度对董畅高度赞赏，“董畅是一名专业、有天赋的演员，”他说，希望中国观众可以通过电影，了解到俄罗斯的风土民情、风俗习惯，乃至爱情观。

早在2015年，俄罗斯电视台CTC的电视剧《战斗民族养成记》就在中国大受欢迎，获得无数粉丝，豆瓣评分高达9.1分。如今同名电影即将上映，不少粉丝表示十分期待。电影中，上海男孩彭鹏（董畅饰）在国内偶遇伊拉（斯维塔兰娜·伊万诺娃），两人坠入爱河。为了追求真爱，彭鹏远赴莫斯科，与“岳父大人”（维塔利·哈耶夫饰）展开一场较量。当“上海女婿”遇上“俄罗斯岳父”，到底会上演一段怎样的乌龙奇遇？彭鹏将如何面对伏特加酒局、冬泳、射杀狗熊等一系列爆笑考验？请大家拭目以待！

俄罗斯联邦驻华大使安德烈·杰尼索夫在致辞中表示，本片是在两国政府间文化合作协议框架下的成果之一。他期待着有更多中俄合作的优秀文化作品。（实习生 方庆乔）

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