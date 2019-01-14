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中国赴蒙古国汉语教师志愿者培训开班仪式成功举行

2019年01月14日07:25  来源：人民网-国际频道
 
1月12日，中国驻蒙古使馆邢海明大使视察蒙古国乌兰巴托奥特根腾格尔大学蒙中友好交流中心。
1月12日，中国驻蒙古使馆邢海明大使视察蒙古国乌兰巴托奥特根腾格尔大学蒙中友好交流中心。

人民网乌兰巴托1月12日电（记者 霍文）为期2天的2018-2019年度中国赴蒙古国汉语教师志愿者培训开班仪式12日在蒙古国乌兰巴托奥特根腾格尔大学蒙中友好交流中心成功举行。中国驻蒙古使馆邢海明大使、文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李薇、蒙古国立大学孔子学院中方院长朱军利及128名在蒙汉语教师志愿者出席开班仪式。

邢海明大使在开班仪式上首先向汉语教师志愿者们致以新春祝福。他表示，改革开放40年来，中国社会经济发展取得了举世瞩目的成就，习近平主席在纪念改革开放40周年大会上说，改革开放是长期的、艰巨的、繁重的事业，必须一代又一代人接力实干下去。在座的汉语志愿者教师都是90后甚至95后，是八、九点钟的太阳，朝气蓬勃，充满干劲。你们真真切切享受了改革开放带来的丰硕成果，更应对祖国充满自豪感。希望你们能秉持家国情怀，担负起时代赋予你们新一辈的重任，为中华民族伟大复兴而努力奋斗。

邢大使说，近年来中蒙两国关系发展进入快车道，特别是2014年习近平主席对蒙古进行国事访问，将两国关系提升为全面战略伙伴关系，两国人员往来愈加频繁。当前蒙古社会学习汉语的需求越来越大，对大家而言是一片广阔的天地，相信各位汉语教师志愿者们能施展拳脚，大有作为，用自己的知识拉近两国人民的距离，让中国文化更好地走进蒙古，为中蒙建交70周年献上一份贺礼。

活动现场，教师志愿者们纷纷展示才艺，表演了富有中国特色的文艺节目，相信他们的才华将为蒙古汉语教学注入新动力。

近十几年来，随着中蒙关系的不断发展和中蒙经贸、文化等各个领域交流的不断扩大，蒙古国学习汉语的人数急剧增加，汉语师资匮乏。应蒙方要求，国家汉办自2005年首次派出12名汉语教师志愿者，迄今共派出14批，共计1644人次，分布于蒙古8个省市的51所学校，累计教授学生超过1万人次。他们发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，兢兢业业地为蒙古国汉语教学事业作出积极贡献，已成为中蒙两国友谊的重要民间使者。

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(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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