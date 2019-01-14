中国赴蒙古国汉语教师志愿者培训开班仪式成功举行

人民网乌兰巴托1月12日电（记者 霍文）为期2天的2018-2019年度中国赴蒙古国汉语教师志愿者培训开班仪式12日在蒙古国乌兰巴托奥特根腾格尔大学蒙中友好交流中心成功举行。中国驻蒙古使馆邢海明大使、文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李薇、蒙古国立大学孔子学院中方院长朱军利及128名在蒙汉语教师志愿者出席开班仪式。

邢海明大使在开班仪式上首先向汉语教师志愿者们致以新春祝福。他表示，改革开放40年来，中国社会经济发展取得了举世瞩目的成就，习近平主席在纪念改革开放40周年大会上说，改革开放是长期的、艰巨的、繁重的事业，必须一代又一代人接力实干下去。在座的汉语志愿者教师都是90后甚至95后，是八、九点钟的太阳，朝气蓬勃，充满干劲。你们真真切切享受了改革开放带来的丰硕成果，更应对祖国充满自豪感。希望你们能秉持家国情怀，担负起时代赋予你们新一辈的重任，为中华民族伟大复兴而努力奋斗。

邢大使说，近年来中蒙两国关系发展进入快车道，特别是2014年习近平主席对蒙古进行国事访问，将两国关系提升为全面战略伙伴关系，两国人员往来愈加频繁。当前蒙古社会学习汉语的需求越来越大，对大家而言是一片广阔的天地，相信各位汉语教师志愿者们能施展拳脚，大有作为，用自己的知识拉近两国人民的距离，让中国文化更好地走进蒙古，为中蒙建交70周年献上一份贺礼。

活动现场，教师志愿者们纷纷展示才艺，表演了富有中国特色的文艺节目，相信他们的才华将为蒙古汉语教学注入新动力。

近十几年来，随着中蒙关系的不断发展和中蒙经贸、文化等各个领域交流的不断扩大，蒙古国学习汉语的人数急剧增加，汉语师资匮乏。应蒙方要求，国家汉办自2005年首次派出12名汉语教师志愿者，迄今共派出14批，共计1644人次，分布于蒙古8个省市的51所学校，累计教授学生超过1万人次。他们发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，兢兢业业地为蒙古国汉语教学事业作出积极贡献，已成为中蒙两国友谊的重要民间使者。

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