中华文化基金会：美中文化友谊的纽带和桥梁

图片由活动主办方提供

人民网纽约1月13日电（记者 殷淼）正值庆祝中国改革开放40周年之际，美国中华文化基金会名誉主席、中国人民的老朋友、享誉国际金融保险业的传奇人物莫里斯·格林伯格先生2018年12月18日作为“倡导并推动中外经贸合作和中美友好的企业家”，被授予中国改革友谊奖章。

中华文化基金会2018年12月20日在纽约哈佛俱乐部举办的年度慈善晚宴上向中美关系功勋者美中关系全国委员会主席暨美国前贸易代表卡拉·希尔斯大使，美国前驻华大使温斯顿·洛德和美国前驻亚洲国家大使暨亚洲协会名誉会长卜励德致敬和颁奖。12月21日又应纽约纳斯达克邀请在当日股市收盘敲钟仪式上隆重庆祝中华文化基金会成立十五周年。美国彭博电视台、福克斯商业电视台、美国消费者新闻与商业频道，以及纽约时报广场上的纳斯达克大屏幕都进行了实况直播。这也是纳斯达克作为高科技交易所首次为一个非盈利机构举办的庆典仪式，表示出纽约这个国际金融之都对美中关系的重视。

此次中华文化基金会庆祝活动得到了史带基金会主席莫里斯·格林伯格先生，中国招商银行纽约分行行长焦程跃先生，和被誉为二十世纪文艺复兴式人物的前世界银行集团主席詹姆斯.沃尔芬森爵士等诸多领域的名流，业界精英，企业和中国驻纽约总领事馆及当地主流媒体一如既往的鼎力支持。

纽约市市长比尔·德布拉西奥、和纽约州州长安德鲁·库默向此次活动发来的祝贺中华文化基金会成立十五周年贺电。德布拉西奥表示：“融合世界文化正是纽约市的一大特色，他很高兴看到中华文化基金会自2003年成立以来，通过多样的形式，把中国文化传承到了纽约的各个社区”。库默也在贺信中称：“中华文化基金会为纽约提供了有价值的社会资源，此活动推动了美中两国友好关系的进一步发展”。

基金会共同创始人兼大中华集团主席约翰·艾伦先生首先向格林伯格先生荣获中国改革友谊奖表示祝贺并在欢迎辞中表示：“在庆祝中华文化基金会成立十五年的晚宴上为推动两国关系的民间文化动力，为美中关系发展史上的见证者和亲历者颁发今年的全球成就奖，意义深远。“

中华文化基金会联合创始人兼总裁王滨女士与嘉宾们分享了中华文化基金会十五年来走过的精彩历程。自2003年成立以来依靠其雄厚的海内外人际资源, 致力于弘扬中华文化, 促进美中民间文化艺术交流。其中包括为已故艺术家程及在巴黎凡尔赛宫世界文化高峰会上举办个人回顾展；在“世界经济论坛”中国企业高峰会上举办艺术家木心《心灵的景观》艺术个展，并主持“与木心对话”的高端专题讲座。2010年为中国画院副院长著名画家马欣乐在花旗银行和中国银行纽约分行总部举办“虎”年特展；2013年与中国美术家协会，北京文创集团联合在美国国家艺术俱乐部举办《水墨.中国梦》大型中国艺术精品展；2014年与著名的卡内基音乐厅合作，积极支持美国国家青年交响乐团120名青年音乐家在中国七个主要城市的首次巡回演出。2017年在年度庆典中隆重宣布了以基金会名誉主席莫里斯·格林伯格先生名字命名的全球性奖项 : “莫里斯·格林伯格全球领袖奖” 。

庆典晚宴上播放了中国日报制作的专题片《中国人民的老朋友格林伯格先生相信中国的未来》。在全场嘉宾的热烈掌声中，94岁高龄，精神矍铄的格林伯格先生登上演讲台。他回顾了1975年第一次访问中国以及亲眼目睹了中国改革开放后的历史巨变和繁荣发展。无比骄傲的谈到他领导的史带全球保险投资公司自1919年在中国上海成立以来的百年历史。他特别强调：“美中关系是世界上最重要的双边关系，无论出现什么样的问题，我们都会找到解决的方法。 因为这不光是对美中两国有益，这对整个世界都至关重要。”

中国驻纽约总领馆副总领事赵宇敏代表总领馆和黄屏大使应邀在庆典晚宴上致辞。他提到：“一个半世纪以前，中美友谊为中国造就了首位铁路工程师詹天佑和民国政府首任总理唐绍仪等杰出人才；如今在100多年后，尤其是经历了40年的改革开放，中国已经从一个旧时代的羸弱的国家变成一个“高大健硕”的年轻人。虽然中美两国关系出现了很多矛盾，但中国会以谦虚包容的胸怀对待国家间的过往，中国也格外珍惜与任何一个国家的友好交往。在全新的时代大背景下，不管两国关系如何曲折，相信会随着中美交流更多的沟通而达成更深入的共识，我们对此充满乐观的希望和期待。他赞扬中华文化基金会通过文化交流促进中美友好关系”。

当晚的获奖嘉宾之一温斯顿·洛德大使曾是中美建交前夕最早前往中国访问的人士。曾负责尼克松总统1972年的行程简报，是上海公报的共同起草人之一，他参与了当时美中两国领导人举行的每次会议。20世纪80年代末，担任里根总统驻华大使。他在获奖感言中回顾了20世纪70年代身为尼克松总统访华先遣队特使，在1971年和时任国务卿基辛格一起从巴基斯坦转道前往北京的秘密之旅中的难忘情景。他幽默地说自己实际上比基辛格更早进入了中国，因为当飞机抵达中国边境时，他原本和基辛格一起坐在机舱后面，但他那时灵机一动跑到了飞机的驾驶舱内，这样他比基辛格更先进入了中国领空。洛德大使分享了他于80年代担任美国驻华大使期间的一些美好回忆并表示：“美中关系目前处于一个特殊阶段， 两国比以往任何时候更需要交流和接触。此时此刻，接受中华文化基金会的全球成就奖非常有意义。”

另一位获奖嘉宾，卜励德大使曾担任美国驻亚非多国的大使，亚洲协会名誉会长，也是几十年来中美关系发展过程中的亲历者。他于1972年陪同尼克松总统访华，后出任美国驻北京联络处政治部主任。1973年9月协助费城交响乐团赴中国交流演出。在获奖感言中他分享了自己在长年外交生涯中生动有趣的故事和经验。他表示，“文化是外交的核心，外交是文化的核心。没有办法将它们分开”。

美中关系全国委员会会长欧伦斯也代表该委员会主席暨美国前贸易代表卡拉·希尔斯大使出席庆典并领奖。卡拉.希尔斯大使曾是布什总统内阁的成员，也是总统的国际贸易政策首席顾问。曾作为美国的首席贸易谈判代表出席全球多边和双边贸易谈判。她希望通过欧伦斯会长向参加庆典的嘉宾们转达她的祝愿：“相信美中两国定能克服困难，逾越障碍，改变现状。她对中美关系的美好明天充满信心”。

由著名艺术家艾伦赵琼博士亲手绘制的绢画团扇作为给三位大使和格林伯格先生的特殊颁奖礼物。画面中是美国国鸟白头鹰和中国的国宝熊猫，寓意美中友谊和文化交流的历史渊源。

庆典活动上，中华文化基金会宣布了新组建的“中华文化基金会青年领袖委员会”，旨在吸纳各领域青年才俊，为更多有志青年提供中美文化和国际交流的平台，并将第一届“中华文化基金会杰出青年奖”颁发给了赵氏姐妹玄子和惠子，表彰她们姐妹十多年如一日对公共艺术的贡献。

同时，中华文化基金会还介绍了未来几年的公共艺术项目。将与纽约联邦政府和罗丹国际艺术家基金会合作，联合举办2019年大型国际艺术展览，以及与著名美籍华裔艺术家、美国国家宪法中心大型历史浮雕项目主创，总设计师艾伦赵琼博士合作推广国家宪法中心公共艺术雕塑“荣誉墙”冠名等公益活动。

总部设在纽约曼哈顿中城的中华文化基金会是在美国注册的非盈利慈善机构，长期以来得到了美国主流社会的广泛认可和支持。回首过去的十五年中华文化基金会取得了令人骄傲的辉煌成绩，同时十五年也是一个新的起点。民间文化交流在美中关系中起着非常重要的作用，是联系两国人民友谊的坚实纽带和桥梁。

(责编：袁昕(实习生)、杨牧)