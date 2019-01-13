中企海外首条中国标准铁路安全运营900天

人民网阿布贾1月12日电（记者 姜宣） 12日，由中国土木工程集团有限公司（以下简称中土）尼日利亚公司承建并提供运营技术支持的阿布贾——卡杜纳铁路（以下简称阿卡铁路）迎来了安全运营900天，业主尼日利亚铁路总公司（以下简称尼铁）与中土尼日利亚公司在伊都车站举行了庆祝活动，尼铁阿卡铁路项目经理帕斯卡·诺里和中土尼日利亚公司党委副书记底建平、副总经理钱洪祥等出席。

帕斯卡代表尼铁向中土公司颁发奖牌和感谢信。他说，阿卡铁路运营900天以来没有发生任何行车事故，我要借此机会对中土尼日利亚公司的技术支持表示衷心地感谢。他表示，铁路事业的价值不能用获得的利润来衡量，而是从你实际上直接或间接创造了多少个工作岗位，直接或间接地对多少个社区开放来评判，在这一点上我们做得很好。

钱洪祥表示，安全运营900天是不容易的，即使在中国也可以这么说。他说，900天以来，我们和尼铁合作得非常顺畅，合力打造了尼日利亚铁路新标准，为尼日利亚铁路的未来打下了坚实基础。

项目运营部总经理孔涛称，行车安全是第一位的，对此，我们在调度、行车、维修等一线岗位共安排有17名中方技术人员全天候跟踪培训、督导，确保铁路未来能够安全、顺利地完全交付尼方使用。

“一般周末从阿布贾到卡杜纳的人比较多，而到了周一、周二从阿卡铁路沿线返回阿布贾的人就相对多一些。”来自卡杜纳的居民塔里正要从阿布贾返回自己的城市，他高高兴兴地说，“阿卡铁路使行程更安全、更便捷、更省钱。今天我是来看我哥哥的，他家就住在阿布贾，阿卡铁路让我能够经常来阿布贾，每周我至少要来两次，最多时我坐了四次！”

庆祝活动上，伊都站附近由中土捐建的派帕小学的学生也受邀来参观伊都车站。站内还展出了学生们参加“我眼中的阿卡铁路”绘画大赛的作品，获得第一名的10岁的多米尼克用《飞驰的中国火车》，表达了他对未来铁路发展的期盼。

尼日利亚铁路总公司总经理法迪特·奥基里亚在活动之前曾接受了采访。他表示，中土尼日利亚公司已经在这里多年，早已成为尼日利亚的一部分，他们总是尽量做到最好，尽量满足我们的需求，急我们之所急，想我们之所想，我们合作得非常愉快。

2016年7月26日，阿卡铁路举行了正式商业运营剪彩仪式，尼总统穆罕默杜·布哈里亲自参加，并高兴地试乘了列车。据尼铁统计，截至2019年1月11日，阿卡铁路累计发送旅客122.66万人次。2018年度累计发送旅客73.34万人次，较2017年度增加了128.47%，月均发送旅客6.11万人次，最高月发送旅客8.58万人次，开行旅客列车1291对。

据悉，2006年10月30日，中土与尼交通部签订了从尼南部城市拉各斯至北部城市卡诺现代化双线标准轨铁路项目合同，合同金额83亿美元，全长1315公里，设计时速150公里/小时，全部采用中国铁路技术标准，是中国在海外的首条中国标准铁路。阿卡铁路作为上述项目的第一标段已正式运营，第二标段拉各斯——伊巴丹铁路也已经进入了铺轨阶段。

阿卡铁路全长186.5公里，连通阿布贾首都区、尼日尔州以及卡杜纳州，缓解了交通运输的紧张，改善了投资环境，促进了区域经济社会协调发展。阿卡铁路安全、舒适、高效的运营服务得到了良好口碑，成为了沿线两地居民的出勤首选，甚至许多尼方重要人物都改乘阿卡铁路出行。

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)