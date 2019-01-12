中国驻美使馆举办纪念《告台湾同胞书》发表40周年座谈会，崔天凯大使出席并讲话。郑琪 摄

人民网华盛顿1月11日电（记者 郑琪）当地时间1月11日，中国驻美国大使馆举办座谈会，就习近平主席在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上重要讲话听取旅美侨胞的看法和建议。座谈会由徐学渊公使主持，崔天凯大使出席并讲话，来自华盛顿地区约40名两岸侨胞和留学生代表出席。

崔天凯表示，40年前《告台湾同胞书》的发表，标志着我们对台方针政策的重大转折。40年后，习近平主席发表了指引新时代对台工作的纲领性讲话，全面阐述了我们立足新时代、在民族复兴伟大征程中推进祖国和平统一的重大政策主张，具有划时代意义。讲话深刻昭示了祖国必然统一的历史大势，郑重提出了新时代对台政策主张，充分展现了对台湾同胞的诚意善意，清晰表明了维护国家和民族核心利益的坚定决心。

崔天凯指出，中美建交40年来，台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。40年的经验表明，台湾问题处理得好，中美关系发展会更加顺畅，反之中美关系就会遭遇波折。中美三个联合公报构成了中美关系中最为重要的政治文件，也是过去40多年来中美关系发展的根本依据。

崔天凯强调，当前，中美关系再次处在关键的发展阶段。习主席的讲话对我们如何处理好中美关系中的台湾问题具有重大指导意义。我们愿与美方一道，按照两国元首阿根廷会晤达成的重要共识，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。希望美方尊重并顺应历史大势，尊重中国的核心利益和中国人民的民族感情，欢迎和支持我们在新时代台湾问题上的政策主张，恪守一个中国原则和中美三个联合公报精神，慎重妥善处理涉台问题，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

崔天凯表示，希望旅美侨胞积极支持讲话提出的重大政策主张，携手同心，积极参与到推进两岸经济合作制度化的进程中来，促进两岸关系和平发展，共担民族大义、顺应历史大势，为探索“两制”台湾方案贡献智慧，继续推进反“独”促统事业，维护一个中国格局，共同为实现祖国和平统一、中华民族伟大复兴而奋斗。

座谈会气氛热烈，与会侨胞、留学生踊跃发言，认为习主席的讲话体现了对国家统一的坚定信念和对台湾同胞的真情实意，令海外华人华侨倍感鼓舞和振奋。参加座谈会的大华府两岸时事论坛社社长潘玲荣对记者表示：“习近平主席在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话中，对两岸关系的态度是很清楚、很完整的。大陆为完成中国统一大业所做的努力真诚而深刻，也充分体现了对台湾同胞的重视和照顾。”潘玲荣表示，台湾“九合一”选举过后，大陆对台湾民生的支持会对台湾民心所向有更显著的影响。

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