美国中国总商会中国农历新年晚宴暨颁奖典礼在纽约隆重举行

中国驻美大使崔天凯代表美国中国总商会向美国史带金融财团董事长兼首席执行官莫里斯·格林伯格颁发“中美交流亲善大使”奖。 殷淼 摄

人民网纽约1月8日电（记者章念生 殷淼）1月7日晚，美国中国总商会中国农历新年晚宴暨颁奖典礼在纽约奇普里亚尼酒店隆重举行。作为中美商界交流最具影响力的活动之一，美国中国总商会当晚邀请来自中国和美国的450余位企业家、政府代表和其他相关机构代表齐聚一堂，共同庆祝中国农历新年，支持中国在美投资持续发展。美国第39任总统吉米·卡特给本次活动发来贺信，中国驻美特命全权大使崔天凯发表主旨演讲。同时，美国中国总商会还向美国史带金融财团董事长兼首席执行官莫里斯·格林伯格、中国建筑工程总公司总裁王祥明，以及路易斯安那州经济发展局和中国山东玉皇化工美国公司颁奖，表彰获奖人为改善中美经贸关系做出的杰出贡献。

美国总商会会长、中国银行美国地区行长徐辰首先致辞，对长期以来支持总商会发展和成长的会员企业及合作伙伴表示感谢。他表示，这些鼓励与支持，特别是在近期中美双边关系遭遇挑战和危机的情况下，显得格外重要。徐辰说：“尽管去年中美经济和贸易摩擦不断升级，但今天的聚会传达了我们的积极姿态和希望。复杂的两国关系和市场的不确定性并没有削弱我们对加强对话和双边投资的信心和决心。美国中国总商会将进一步发挥桥梁作用，扩大影响力。”

随后，美国中国总商会会长徐辰在庆祝活动上宣布，向美国史带金融财团董事长兼首席执行官莫里斯·格林伯格、中国建筑工程总公司总裁王祥明，以及路易斯安那州经济发展局和中国山东玉皇化工美国公司分别颁发“中美交流亲善大使”奖、“国际领导力”奖和“杰出外商直接投资合作伙伴”奖，以表彰四位获奖人为改善中美经贸关系做出的杰出贡献。

中国驻美大使崔天凯在做主旨发言时将美国中国总商会比喻作“大使”。他表示，美国中国总商会为维护和促进中美两国经贸关系、拉紧人文纽带发挥了不可或缺的作用。崔天凯说，40年前，中国开启改革开放进程，几乎与此同时，中美两国建立了外交关系，这两个历史事件同时发生并非巧合。他说：“40年写就了中国改革开放的成功故事，这一进程还在继续。40年也写就了中美关系发展的成功故事，这一进程也在继续。”

“中国的选择是明确的。中国将坚持以人民为中心的发展，坚持可持续发展，坚持和平发展。我们将努力满足人民日益增长的对美好生活的向往，努力实现中国梦，这是我们的目标，也是我们不可剥夺的权利。中国将继续实行改革开放，这是我们成功的制胜法宝，也是我们今后获取更大成功、实现中华民族伟大复兴的关键，” 崔天凯说。他重申，中国将继续致力于与美国在互利共赢的基础上扩大合作，在相互尊重的基础上管控分歧，发展以协调、合作、稳定为基调的双边关系。同时，还建言两国工商界人士，提出“胸怀大局，保持开放和明辨是非”三点建议。

格林伯格在发表获奖感言时说：“我很荣幸能够在此领取这一奖项，很高兴看到中国公司在我们国家（美国）不断创造就业和商业发展机会，就像美国公司和我自己的公司在中国所做的一样。”

王祥明在发言时指出：“在这样一个中美双边关系经历深刻变革的重要时期，中美之间需要搭建更多的桥梁，我们需要更充分利用总商会这一平台，汇聚两国领袖群体，同心协力，思考创新，为了更加繁荣互惠的中美经济进言献策，共同努力。”

在晚宴下半场议程开始之前，主持人宣读了美国第39任总统吉米·卡特为总商会送来的贺信。卡特总统在贺信中指出：“在当今中美关系遇到独特和前所未有的挑战的时候，总商会的工作对于修复两国关系，加强经济、教育和文化联系至关重要。像今晚这样的活动和对话，以友好合作的精神将人们聚集在一起，为积极调整两国人民关系迈出了重要步伐。”

美国中国总商会会员、美国路通集团董事长兼首席执行官吉姆·雷蒙兹在致辞分享了他与中国公司合作的经验。他说：“他们（中国企业家）是我见过的最有耐心的伙伴，也是我有幸合作过的所有伙伴中最重视建立稳定关系的人。我认为这些特征应该是所有企业家需要首要考量的因素。”

美国全国州长协会首席战略官蒂芙尼·沙克福德在发言中强调了美国全国州长协会与总商会之间建立长期合作关系的重要意义。作为美国各州州长声音的代表，她指出：“美国各州与中国之间的关系从未如此重要。”

共同荣获“杰出外国直接投资伙伴关系”奖的中国山东玉皇化工美国公司首席执行官姚超良和路易斯安那州经济发展局局长唐·皮尔森分别代表公司和机构领奖并发言。姚超良在发言中强调了玉皇化工美国公司致力于进一步发展当地商业伙伴关系并实现参与当地社区建设的承诺。他说：“我把这个奖项作为我们今天成功的证明，也是对我们企业将来做得更多更好的激励。”皮尔森补充说：“在我们的经济和技术不断发展的同时，这个市场的多样性也在增加。我们（企业和政府）需要在此基础上建立互相信任、互相支持的合作伙伴关系。”

当晚，美国中国总商会副会长、中国工商银行美国区域管理委员会主席肖玉强和美国中国总商会副会长、复星蜂巢控股副总裁、纽约执行首代薄伟为“稀奇艺术”品牌创始人瞿广慈颁发了总商会名誉首席创意总监的证书。晚会还很荣幸邀请到纽约国际学校的小朋友们为来宾带来中文新年歌曲的开场表演，以及中央电视台美国频道首席主持人、五次艾美奖得主迈克·沃尔特担任主持。

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