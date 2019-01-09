中蒙建交70周年图片展在蒙古国举行

人民网乌兰巴托1月8日电（记者 霍文）由蒙古国外交部和中国驻蒙古国大使馆共同举办,庆祝蒙中建交70周年系列活动启动仪式暨“我们知道和不知道的中蒙友谊”图册图片展1月8日在蒙古国外交部举行，中国驻蒙古国大使馆邢海明大使率使馆外交官出席仪式。蒙古国副总理恩赫图布辛、外交部副部长巴特策策格、文化部副部长冈巴雅尔、政府各部门官员、学者、记者和在蒙中资企业、华人华侨、留学生代表以及各国驻蒙使节等各界嘉宾共150余人参加仪式。

邢大使祝贺庆祝中蒙建交70周年系列活动启动仪式和“我们知道的和不知道的中蒙友谊”图册图片展开幕式成功举行，并对蒙方为筹备庆祝活动作出的努力表示感谢。他表示，改革开放40年来，发展取得了举世瞩目的成就，也为世界发展作出了重要贡献。在这一背景下，中蒙关系也取得长足发展。特别是2014年中国国家主席习近平对蒙古进行历史性访问，推动两国关系进入了全面战略伙伴关系新时期，双方高层交往频繁，政治互信不断加深，经济合作日益紧密，人文交流更加活跃，两国各领域友好合作遍地开花结果，给两国人民带来了实实在在的利益。

邢大使说，饮水思源，抚今追昔。当今两国关系发展的大好局面，离不开两国人民友好合作的深厚友谊积淀。《我们知道的和不知道的中蒙友谊》图册，以大量珍贵的图片和史料，为我们生动展现了两国建交以来中方为支持蒙古发展所做的大量努力，成为两国友好的历史印记，值得我们永远珍惜。今年是中蒙建交70周年，相信此次活动将打响中蒙建交70周年系列庆祝活动的开门红，作为中国大使，我将继续努力工作，把系列庆祝活动办的热热闹闹、红红火火、实实在在、开花结果。中国驻蒙古使馆愿为两国关系发展付出更多努力，做出更大投入，贡献更多力量，将中蒙友好不断推向新的高潮。

恩赫图布辛副总理在致辞中说，2019年是中蒙两国建交70周年，70年来两国关系取得长足发展，这离不开中国政府和人民的无私付出。图册展现了70年来中国援建蒙古的大量建筑，通过此书，大家能够深入了解我们的友好邻居为蒙古的建设发展作出的卓越贡献。当前两国关系发展迅速，中方秉持亲诚惠容的外交理念，同蒙方分享发展成果，给中蒙关系发展带来新机遇。我们将继续积极推进蒙古“发展之路”战略同中国“一带一路”倡议对接进程，抓住机遇，继往开来，让新时代蒙中关系达到新高度。

活动现场，恩赫图布辛副总理还向邢大使赠送了蒙古著名诗人达木丁苏伦在1950年新中国成立一周年之际的诗作《献给伟大的中国人民》。

蒙古国汉学家、“我们知道的和不知道的中蒙友谊”图册一书编者巴特尔夫向与会嘉宾介绍了图册的内容。他说，通过查阅大量的档案资料和实地拍照核对，本图册首次全面梳理了中蒙建交以来中国援助蒙古建设的大量基础设施工程，具有宝贵的历史价值。相信图册的发行将把中蒙传统友谊的美好记忆一代一代传承下去，为中蒙建交70周年庆祝活动和新时代中蒙关系发展烘托良好氛围。

上世纪五六十年代，为了支持蒙古经济社会经济发展，中国先后派出数万名工人来到蒙古，帮助蒙古国首都和地方兴建了大量厂房、道路、桥梁和办公楼等基础设施，为蒙古发展提供了重要助力。有关项目成为中蒙人民友谊的历史丰碑，值得永远铭记。

《我们知道的和不知道的中蒙友谊》图册选录了其中369个建筑项目和520幅新旧对照图片，为我们生动勾勒了哪一段壮丽辉煌的历史，再现了中蒙两国深厚的友谊积淀。

在场的各方嘉宾纷纷表示，通过观看图册和展览，对中蒙两国间深厚的传统友谊有了更为深刻的认识，中国人民对蒙古人民的无私援助让人感动，值得世代铭记。大家愿意继承两国前辈的友好事业，不忘初心，承前启后，推动中蒙关系发展不断迈上新台阶。

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