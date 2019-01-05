中企援建蒙古国残疾儿童发展中心项目通过商务部竣工验收

人民网乌兰巴托1月5日电（记者霍文）中企援建蒙古国残疾儿童发展中心项目1月4日顺利通过商务部竣工验收。在为期10天的竣工验收工作中，商务部合作局和中国驻蒙古国大使馆经商处共同参与，中铁四局一公司蒙古项目部全力配合检查验收。验收组认为，该项目按照合同要求施工，严格执行国家有关技术标准和规范要求，人员到场履约良好，工程资料齐全完整，主体工程良好、质量合格，各类试验及检测资料齐全，项目未发生质量、安全事故，具备竣工验收条件，一致同意通过竣工验收。

据介绍，商务部验收组依据《商务部国际经济合作事务局援外项目检查验收规范性文件》的验收细则和相关标准，对项目进行了全方位的检查。先后对项目合同履约、施工技术资料、过程管理资料、竣工图、维护指导手册等内业资料进行了细致的查看，对现场实体进行了严格的审查和实测检查，对产品的质量控制情况进行详细的了解，对产品质量体系的有效证据进行了全面验证，对质量控制过程中存在的问题和不足及时地进行了沟通和认真耐心的指导。

中国驻蒙古国大使馆经商处二等秘书孙伟出席了验收组首次会议和末次会议，对项目顺利通过竣工验收表示祝贺。他高度赞扬了中铁四局建设者的无私奉献精神和不畏艰难的央企铁军风范，同时要求项目建设者对验收组提出的问题做好整改，做到不留死角，确保质量，做好项目移交工作，维护好中国政府和中国企业的良好形象。

商务部合作局亚洲处地区主管刘硕感谢项目建设者优质高效如期交工验收，对中铁四局的施工质量表示认可，对验收组专家元旦期间的敬业和专业精神表示了肯定和敬意。他对援建项目提出几点要求，一是提高援外工程的质量。二是要实现设计意图。三是要提高受援国的参与度。四是提高援外项目的综合效率。五是要加大宣传力度，与受援国当地政府、媒体做好交流沟通，积极参与当地社会公益活动，履行好中资企业的责任担当。

援蒙古残疾儿童发展中心项目于2016年7月14日由中国国务院总理李克强和蒙古国时任总理额尔登巴特共同出席项目启动仪式，项目建成后将成为蒙古国规模最大、最现代化、功能最齐全的残疾儿童治疗康复场所，对于进一步完善蒙古国医疗体系建设，提升残疾儿童健康水平具有重要意义。

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