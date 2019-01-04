乘风破浪再创辉煌——中资企业2018大事记

刚刚过去的2018年是中南建交20周年，也是中南关系具有里程碑意义的一年。7月，中国国家主席习近平对南非共和国进行国事访问并出席金砖国家领导人第十次会晤。9月份，南非总统拉马福萨对中国进行国事访问并出席中非合作论坛北京峰会。乘着中南两国加强经贸合作的东风，驻南非中资企业在2018年也取得了骄人的成绩，对两国经济发展和民生改善发挥了极其重要的作用。

各领域捷报频传

2018年1月由中铁国际集团南非投资公司和南非当地房地产公司联合开发的项目—中心写字楼举行竣工仪式，该写字楼建成后成为南非经济中心的地标性建筑之一，也让当地人看到中国海外建设的实力。此外，非洲煤业公司9月与中铁国际集团签署了麦卡多煤矿项目EPC合同及采矿承包框架协议，该项目旨在建成一座大型煤矿并完成相关配套基础设施建设，建成后将成为南非境内最大硬焦煤矿场之一，对促进当地经济发展具有重要意义，南非贸工部也将对项目实施提供必要的帮助和支持。

3月份，在约翰内斯堡非洲宝马展（BAUMA Conexpo Africa）上，中国徐工集团展出了7台整机，均为贴近市场、满足客户需求而研发或改进的新品，还在展会首日即与当地客户签约订单500万美金。

9月份，南非总统拉马福萨在中国进行的国事访问期间，两国签署了多项合作协议。其中中国银行与南非贸工部达成贸易投资协议，将合作开展一项经济特区计划，该计划将成为“快速吸引更多投资进入南非的引擎”。这包括在能力和机构建设方面的援助，促进对基础设施发展空间的投资以及中国和南非之间的跨境投资和贸易，整个贸易投资协议价值11亿美元。南非当地媒体评价道，南非总统拉马福萨在中国进行的国事访问取得了令人欢欣鼓舞的成果。

在通信领域，华为也取得了突破性成果。在2018年11月的南非通信展览会（Africa Com 2018）中，华为云宣布华为云南非大区开服，并于12月底正式上线提供云服务。华为云是全球首个在非洲设立本地数据中心提供服务的公有云服务提供商，首期将在在南非约翰内斯堡本地数据中心部署大区，向南非及周边国家提供更低时延、安全可靠的云服务。华为已进入非洲20年，业务遍布非洲，与非洲国家一起成长，也将帮助非洲政府、运营商、金融、能源、农业、中小企业、技术合作伙伴实现跨越式发展，构建万物互联的智能非洲。

为了加深南非当地观众对中国的了解，一档名为《连线中国（China Connections）》的电视访谈节目于4月份在当地电视台BDlive播出。首期节目邀请了中国驻南非大使林松添畅谈中南中非关系、中国对非投资等，一经播出即成为该电视台最受欢迎节目。该节目还邀请中资企业代表同当地学者专家进行对话，从不同领域、角度向观众讲述中南经贸发展历程，引发广泛好评。

紧密合作共同发展

中南两国企业之间的紧密合作充分体现了中南两国互利共赢、共同发展的友好关系，尤其是在金融、能源、矿产、基础设施建设等领域的投资合作引人关注。

2018年3月初，工商银行和南非标准银行携手中国公募基金管理公司在南非约翰内斯堡和开普敦成功举办两场中国市场推介活动，旨在展示中国经济和金融发展的成果，增进中国投资界与非洲投资者的交流，为非洲分享中国经济发展红利提供理想的合作平台。

10月，“首届南非中国投资论坛（SACIF）”在南非约翰内斯堡市成功举办。来自中国和南非的近百名政府代表和行业领袖参加了此次论坛。本届论坛以“连接、沟通、合作”为主题，为中国与南非的行业领袖提供了一个自我成长的平台，同时也为中国与南非在政治、经济和社会等各个领域的互通互助做着积极地努力与尝试，对于推动未来南非经济发展有着不可忽视的作用。

11月，中国建筑东南非公司在南非约翰内斯堡成立。公司将用好共建“一带一路”带来的重大机遇，把“一带一路”建设同非洲各国发展战略相互对接，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力，在传统优势领域深耕厚植，在新经济领域加快培育亮点。同月，中国中车南非海外联合研发中心在约翰内斯堡揭牌，中国中车旗下中车株机公司与南非金山大学签订战略合作协议。联合研发中心依托中车株机公司建设与运行，将面向轨道交通装备创新发展需要，以科研项目为主要载体，重点开展轨道交通装备技术研究、技术支持、技术转化等工作，兼顾国际化人才引进和培养，组织国际技术合作和交流。

12月，中材建设南非公司揭牌仪式在约翰内斯堡举行。在国家“一带一路”倡议号召下，中材建设南非公司积极开拓南非等南部非洲市场，与当地伙伴加深合作，强化交流，扎根市场，融入市场，实现由“走出去”到“走进去”的战略转变，开展属地化经营，促进当地经济社会发展，为中南两国人民的进一步密切交流做出更大贡献。同月，由南中经贸协会能源委员会主办的“中非能源对话会”在南非约翰内斯堡举行。中南两国电力能源领域合作十分重要，前景十分广阔，中南双方近年来在电力能源领域取得的成绩有目共睹，此次对话会将有助于两国在能源领域进一步开展合作。

承担责任造福民众

中资企业在和当地经济共同发展、取得丰硕成果的同时，并没有忘记承担社会责任，回馈当地民众。

为了改善当地人民的日常生活，龙源南非公司2018年出资修复其项目附近的市政公共道路，共计5万居民因此受益。3月龙源南非公司向南非公益组织捐款79万兰特用于辅助项目所在地中小企业和社区公益事业发展，扶持南非本地经济。

10月份，由中国文化和国际教育交流中心以及南非旅游文化体育培训署共同资助的南非大学生学习和实习项目2018/19年度开始实行。今年是该项目实施的第二年，仅今年就有76名南非大学生前往中国进行为期12个月的培训。该项目已累计输送120名南非大学生前往中国进修，不仅帮助南非社会培养优秀的人才，同时也让这些学生成为连接国家、文化和人民的桥梁。

年底前，海信南非公司携手中非发展基金在南非约翰内斯堡市亚历山大区的Leratong Joy For One基金会孤儿院举办了一场圣诞活动。不仅为孩子们带来前所未有的体验，还有一名海信员工装扮成圣诞老人的模样，与孤儿院的孩子们一起装点圣诞树，并为孩子们分发圣诞大礼包。海信南非公司总经理刘斌在活动现场时表示，希望能够尽绵薄之力回馈当地社会，回馈这片非洲沃土。

为进一步总结中资企业在南履行社会的经验，引导中资企业积极回馈当地社会，南中经贸协会在会长单位建设银行约翰内斯堡分行的组织带领下撰写了《在南非中资企业履行社会责任报告》，并于11月29日进行了对外发布。林松添大使亲自为中资企业善尽社会责任“点赞”，他在发布会上表示，中资企业在促进南发展和中南关系发展等方面做出了的独特贡献。南非国家规划委员会主任奥特曼南也对中国企业在本地化、就业、培训、人力资源开发等方面作出的突出贡献印象深刻。希望在南中资企业与南非企业实现互利共赢，共同开拓非洲市场，继续为南中关系发展做出更大贡献。（杨澈）

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