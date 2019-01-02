重庆文化旅游媒体见面会暨图片展在纽约举行

人民网纽约1月1日电（记者 殷淼）美国东部时间12月31日，以“山水之城·美丽之地”为主题的重庆文化旅游纽约媒体见面会暨图片展在美国纽约威斯汀酒店举行。中国驻纽约总领事黄屏大使、文化参赞李立言、组约市议员顾亚明和美中友好协会会长张锦平等近百名嘉宾出席了此次推广活动。在观看了图片展并体验了VR科技展后，来宾对重庆文化旅游赞叹不已。

作为庆祝中美建交40周年系列活动之ー，此次“一会一展”受到了当地主流媒体及旅行商的高度关注。重庆通过展播重庆城市形象广告片、重庆文化旅游图片展、三峡邮轮VR体验、推介会及媒体专访等形式，充分展示了“山水之城·美丽之地”的独特魅力。

重庆市文化和旅游发展委员会副主任王定国致辞时介绍说，重庆是一座拥有3000多年历史的文化名城，是中国中西部唯一的直辖市，也是中国西部大开发的重要战略支点，处在“一带一路”和长江经济带的联结点上。王定国说：“我们希望以本次活动为契机，共同推动旅游交流合作迈向更高水平”。此外，他还向在场嘉宾发出了第六届中国西部旅游产业博览会、2019中国国际智能产业博览会的诚挚邀请。

重庆推介人还向来宾重点推介了重庆五条特色精品旅游线路，它们分别是：壮美三峡之旅，长江三峡两岸高山对峙，崖壁陡峭，几百里长神奇的峡谷风光，被誉为天然画廊，人间仙境，是中国最早向世界推出的旅游名片之一；魔幻都市之旅，重庆因其山水交融、建筑错落的独特地貌，被誉为一座站着的立体城市，尤其是夜幕降临、华灯初上时，游客更可以感受“一城山水满城灯，数遍夜景看重庆”的华丽；人文风韵之旅，山水是重庆的颜值，人文是重庆的气质。巴渝大地孕育了巴渝文化，红岩文化，抗战文化，统战文化，移民文化，民族文化等，56个民族在这里繁衍生息，留下了2.5万余处宝贵的历史文化遗迹，388项非物质文化遗产；温泉养生之旅，重庆是名副其实的温泉世界，拥有全世界顶级的地热资源和温泉品牌，早在2012年重庆就被世界温泉及气候养生联合会授予“世界温泉之都”称号；乡村采风之旅，在重庆，穿过一个个隧道，跨过一座座桥梁，就是一片阡陌田园座座宁静村庄，让人望得见山，看得见水，记得住乡愁。

中国驻纽约总领馆文化参赞李立言在致辞时表示，重庆不仅是一座开放之城，也是一座美丽之城和创新之城，已形成面向全球的航空、铁路、公路、水运国际贸易通道和交通枢纽，并开通了往返美国、意大利、芬兰、新加坡等国家的120个城市298条国内外航线，与西雅图、仁川、东京和曼谷等4个城市结为了友好城市，旅游资源富集而独特，吸引着全球游客慕名而来。他说：“希望大家多到重庆观光，到中国旅游，感受那里的美丽山水和多彩文化。”

活动现场，重庆市文化和旅游发展委员会副主任王定国正式授予美中友好协会“重庆文化旅游组约推广中心”铭牌，中国驻组约总领事黄屏大使等见证了这一时刻。

美中友好协会会长张锦平表示，“重庆是一座国际化程度很高的城市，我们将在美国积极做好重大文化旅游排广工作，促进重庆文化旅游和美国的交流合作，吸引美国民众到重庆旅游、考察、访问。

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