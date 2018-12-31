安倍称将与普京会晤 欲“详聊”日俄和平条约

日本首相安倍晋三30日说，他下月将与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会晤，希望届时与普京详细讨论两国缔结和平条约事宜。

安倍当天在日本电台一档节目中说：“普京总统有强烈意愿解决领土问题，缔结和平条约。”他同时承认，俄罗斯人现居住在争议岛屿，解决领土争端有难度。

日本和俄罗斯迄今没有缔结和平条约，“北方四岛”领土争端是主要原因。“北方四岛”指国后岛、色丹岛、择捉岛和齿舞诸岛，日本称“北方领土”，俄罗斯称为“南千岛群岛”。

这些争议岛屿位于日本北海道以北、俄罗斯堪察加半岛以南即千岛群岛南部，第二次世界大战结束以来相继由苏联和俄罗斯控制。

安倍和普京今年11月在新加坡会晤，商定依据《日苏共同宣言》加快日俄和平条约谈判进程。日本《朝日新闻》随后以首相官邸高级官员为消息源报道，安倍告诉普京，收回色丹岛和齿舞诸岛后，日方不会允许美军在那里建基地。

在最新电台节目中，当被问及日本政府是否就上述事宜征得美国方面同意时，安倍回答：“还没有”。（张旌）【新华社微特稿】

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