原标题：俄外长：美国若在欧洲部署中程导弹 俄罗斯将作出回应

新华社莫斯科12月30日电（记者李奥）俄罗斯外交部长拉夫罗夫30日表示，如果美国在欧洲部署中程导弹，俄罗斯将采取回应措施。

根据俄外交部30日发布的声明，拉夫罗夫在谈及俄美关系时对俄媒体表示，美国将俄罗斯看作争夺所谓世界政治领先地位的竞争者，俄罗斯始终处在其压制之下。

谈及联合国大会21日投票否决了俄罗斯递交的保留《中导条约》决议草案，拉夫罗夫说，美国表示将单方面退出《中导条约》，欧洲对美方这一立场尤其反对，但欧盟国家却在联合国大会表决时“追随美国”投了反对票，“事实上就是支持废除《中导条约》，支持美国在欧洲部署该条约所禁止的导弹”。

拉夫罗夫表示，如果美国在欧洲部署中程导弹，俄罗斯将采取回应措施。

在提及俄美总统是否有可能举行双边会谈时，拉夫罗夫说，俄总统和相关官员多次表态，俄方愿与美方相向而行，在平等、相互尊重且互利的基础上举行会谈。

他说，俄方清楚，美国对俄外交政策已经被其国内政治斗争所绑架。俄方无法改变此现状，但始终愿与包括美国在内的任何国家平等对话。

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