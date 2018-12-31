2018，中印关系企稳向好（专家解读）

图为10月11日，印度客商在河北省广宗县天王科技有限公司订购自行车产品。

本报记者 史自强摄

《印度斯坦时报》刊文报道中印边界问题特别代表第21次会晤期间，印度外交部长苏什玛·斯瓦拉杰与中国国务委员兼外交部长王毅就战略问题进行磋商，重点在于沿两国间的实际控制线，维持边界现状。报道称，印中两国的外交官们表示，第21次会晤的基本目标除了试图解决中印棘手的边界问题外，主要是维持在印度西部与东部和中国接壤、未界定或大致界定的实际控制线的和平。

新加坡《联合早报》网站刊文称，在暂停了一年后，中印陆军年度性的反恐联合训练——“携手—2018”12月11日在成都开训。此次联训共14天，两国参训官兵打乱原有建制，混编重组为A连和B连，按照适应性训练、混编同训和综合演练3个阶段，共同完成“城镇条件下街区联合反恐作战”课题训练。

印度报业托拉斯报道称，2018年将作为中印关系从“军事对抗的边缘到温和”的转折点，而这始于第一个两国最高领导人的非正式会晤。中国国家主席习近平当日说，中印关系正积极向前发展，两国的互信与合作不断加深。与此同时，两国外长根据新确定的框架，在新德里举行了会谈。在最后，文章引述了中国官方对于2019年中印关系的展望：“展望2019年，中方愿与印方共同努力，在两国领导人达成的重要共识的指导下，增进政治互信，深化各领域交流合作，妥善管控分歧，推动中印关系更快、更好、更稳定发展”。

2017年洞朗对峙之后，中印关系一度在低水平徘徊。2018年以来，特别是习近平主席和莫迪总理4月武汉首次非正式会晤以来，中印关系重新回到企稳向上的良好轨道，进入了新的发展阶段。中印关系改善也成为2018年中国周边外交的重要亮点。

回顾2018年的中印关系，两国在增信释疑、扩大合作、管控分歧方面都取得了全面积极进展。通过武汉会晤、上合组织峰会、金砖国家峰会、G20峰会等一系列会晤，两国领导人对双边关系进行了及时战略引领、宏观把握，增进了战略互信，并达成一系列重要共识，形成了推动中印关系稳中向好、稳中求进的强大动力。日前结束的中印高级别人文交流机制首次会议取得了圆满成功。创造性地建立这一机制正是落实两国领导人的重要共识，体现了两国高层对双边人文交流的高度重视。

在中印边界问题上，外界普遍注意到，11月在成都结束的中印领导人第21次特代会取得了明显进展，达成了重要共识。两国对推进边界谈判、维护边境地区和平稳定以及促进边境地区合作等议题，均提出一系列前瞻性和可操作性的意见和建议。特别是双方同意授权中印边境事务磋商和协调工作机制启动“早期收获”磋商，创造性地开展工作，对初步达成共识的领域和事项进行系统研究，尽快找出解决措施和方案并形成具体成果，这为最终解决边界问题创造和积累了有利条件。

在地区事务合作上，中印外交部门迅速落实两国领导人武汉非正式会晤的重要成果，正式在阿富汗启动联合培训阿富汗外交官的“中印+”合作项目，为增进中印战略互信、拓展更多的“中印+”合作新模式奠定了基础。

当前，单边主义、贸易保护主义行为抬头，不断冲击现行的国际政治经济秩序。作为全球最重要的新兴市场国家以及现行秩序的维护者，中印两国在捍卫多边贸易体制和自由贸易方面有共同利益。习近平主席与莫迪总理先后在达沃斯世界经济论坛发出维护多边贸易体制和自由贸易的一致声音。双方共同参与发表的上合峰会《青岛宣言》、《金砖国家领导人第十次会晤约翰内斯堡宣言》等，明确表示支持共同构建开放型世界经济，反对任何形式的贸易保护主义，有力推动了国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

在不到一年时间内，中印关系紧张状态实现“峰回路转”，其根本原因在于，一个健康稳定、互不为敌的中印关系，符合双方当前和长远的战略利益。对于中国，印度是第二大邻国，也是亚洲综合体量仅次于中国的新兴国家。无论是维护西南地区的长久治安，还是打造周边睦邻关系和人类命运共同体、建立新型大国关系、推动“一带一路”倡议，中国都需要一个共同利益不断增多、持续相向而行的印度。对于印度，安全稳定的内外环境是莫迪打造“新印度”、推动国家发展进步的最基本保证。中国位居全球第二的经济实力、日益扩大的国际影响力，已成为影响印度外部环境最大的变量之一，稳定向好的中印关系也符合印度国家的根本利益。

从事物发展轨迹看，当前中印关系向上发展的“大势”已经形成，短期内不会改变，两国合作领域广阔，双方关系前景可期。但同时也必须看到，影响和制约中印关系的内外因素依然存在，一些新老问题仍然没有得到最终解决。需要通过不断扩大双边关系的积极面，不断积累两国交往的正能量，将历史遗留问题和两国关系中的一些具体分歧放在中印关系战略全局的恰当位置加以管控处理，避免政治化、复杂化。在当前国际形势复杂多变的背景下，两国更要保持战略定力，对源自第三方的干扰搅局的“负能量”保持高度警惕。

当前，世界正面临百年未有之大变局，中印关系发展也正处于重要关头。百年来先后形成的“凡尔赛—华盛顿”体系、雅尔塔体系，无不集中在西方。随着中印两国的共同崛起，国际关注的焦点、世界经济发展的活力点、全球权力的重心第一次真正转向东方。汇聚着全球2/5的人口，中印关系的意义早已超越双边和地区范畴，对世界格局的演变和发展具有重要影响。

“中印用一个声音说话，世界都会聆听”，希望这一天能够早日到来。

（魏弘毅采访整理）

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