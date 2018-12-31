“一年前，习近平主席给留学生回信，鼓励我们胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才。习主席的殷殷期望，今天依然是我们工作学习的最大动力和最好指引。”12月30日，中国留俄学生总会主席卢森通，兴奋地向本报记者表达心声。

回想去年“写信—回信”的过程，卢森通历历在目。

2017年11月，莫斯科大学中国学生学者联合会的同学们给习近平主席写信，讲述自己对日益强大的祖国备感自豪的情感，表达了追求进步、报国为民的决心。12月30日，他们收到习主席的回信。当天，全俄的中国留学生沸腾起来。同学们第一时间在我驻俄大使馆集体收看了当晚的《新闻联播》，莫斯科、圣彼得堡等地同学组织学习，网络平台和朋友圈上，大家的讨论也很热烈。

“习主席的回信让全体在俄中国留学生备受鼓舞。”驻俄使馆教育处于继海公参告诉本报记者，一年来，按照习主席信中要求，他们认真落实，从“中国留俄学生总会”的成立到各项活动的组织开展，希望交出一份满意的答卷。

“习主席在回信中表示感受到了海外学子们心向祖国、追求进步的强烈心声。”中国留俄学生总会副主席相华对此深有感触。这一年，驻俄使馆教育处和中国留俄学生总会利用“五四”、“七一”等节日，组织在俄留学生参观中共六大会址展览馆，在革命先烈的光辉事迹中汲取前行的力量；11月以来，连续启动海外学子研讨会、开展创新创业优秀项目竞赛、举办全俄学子俄语实用技能大赛，以实际行动纪念改革开放40周年。

“虽然这是习主席写给莫斯科大学中国留学生的回信，但更是写给所有海外留学人员的。我们有责任与更多海外学子分享和学习回信精神。”在莫斯科大学留学的莫厚泽，负责留学生总会外联工作。据他介绍，从2018年年初开始，中国留俄学生总会就以此为契机，组织了一次欧洲大学间的访问交流活动，就习主席的回信内容深入交流，“我们深感，信里的要求，正是这个时代对所有海外学子的伟大召唤。”

卢森通介绍，中国留俄学生总会一直在思考，如何更好地为广大留学人员成才服务。“在驻俄使馆教育处指导帮助下，2018年，我们在全俄范围内组建了志愿者协会，成立了创新创业协会、启动全俄中国留学生就业指导中心等，希望能为广大留学生成才提供更好服务。”卢森通说。

习主席的勉励大大激发了留俄学子更积极投身到留学报国的大潮中。留学俄罗斯国立石油天然气大学的相华，结合所学专业，积极为中俄北极油气合作做前期科学探索；留学国立鲍曼技术大学的白才艳，依托留学高校优势，专注创新创业，她参与的类脑式自主导航项目入围“春晖杯”；留学苏里科夫美术学院的郭晓宾，先后策划组织多场大型国际艺术展览，积极推动中俄艺术文化交流……

做中俄世代友好的使者，也是在俄留学生肩负的光荣使命。2018年9月，参加第四届东方经济论坛全会期间，习近平主席专程来到“海洋”全俄儿童中心——那里，曾经接收过来自汶川地震的灾区少年，书写了一段中俄人民“爱的海洋”故事。在中心，习主席又一次强调，青少年是国家的未来，是中俄友好的未来，是世界的未来。希望两国青少年一代珍惜青春，刻苦学习，积极进取，早日成为国家栋梁之材。“当面聆听习主席的讲话，深受鼓舞，更深感责重于山。”10年前来到“海洋”全俄儿童中心的汶川少年、现为远东联邦大学中国留学生会主席的席浚斐，有一种光荣感和使命感。

2019年是中俄建交70周年。席浚斐说，作为在俄留学生中的一员，他将和海外学子一起，铭记习主席的谆谆教诲，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上，闪耀在振兴伟大祖国、传递中俄友谊的道路上。

（本报莫斯科12月30日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月31日 03 版）

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