开启中国特色大国外交新征程（2018年度国际特别报道）

国务委员兼外交部长王毅12月29日接受本报记者采访，回顾一年来在习近平外交思想指引下，中国特色大国外交取得的成就、展现的亮点，并展望明年外交工作重点。

记者：2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，中央外事工作会议确定了习近平外交思想的指导地位。您能否介绍一下习近平外交思想尤其是构建人类命运共同体理念对中国外交的重大指导意义？

王毅：2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，党和国家的各项事业都取得了重大成就。2018年，也是外交战线学习贯彻习近平外交思想的重要一年。中央外事工作会议胜利召开，确立了习近平外交思想的指导地位，这为进入新时代的中国外交提供了根本遵循和行动指南，同时也为探索解决当今世界各种复杂问题指明了方向。

习近平外交思想是一个完整的理论体系。以“十个坚持”明确了新时代中国外交的使命宗旨、根本原则、主要任务和独特风范，是中国外交理论建设的一次重要飞跃。构建人类命运共同体是习近平外交思想中的核心理念。这一理念弘扬了中华民族世界大同、四海一家的传统精神，顺应了人类社会发展进步的时代潮流，成为新时代中国外交的一面鲜明旗帜。这一理念超越社会制度和发展阶段的不同，站在全人类整体利益的高度审视国与国关系，展现了世界情怀和全球视野，是新时代中国外交追求的崇高目标。习近平总书记提出的这一重要构想，已经被写入了联合国等重要国际和地区组织的文件，在世界各国中得到广泛认同与响应，必将对国际关系的走向和人类历史的未来产生重大和深远的影响。

记者：今年以来，美国单方面挑起并且不断升级两国经贸摩擦，给中美关系带来了不稳定、不确定性。您如何评价当前的中美关系？

王毅：中美经贸摩擦是美方挑起的，这种单边主义的做法不符合双方的利益，不符合世界贸易组织的规则。中方为维护国家的正当利益，为了捍卫民族的尊严和发展的权利，依法依规做出了必要反应。同时，我们坚持主张按照相互尊重、平等诚信的方式，通过对话协商找到妥善解决问题的办法。不久前，习近平主席同特朗普总统在二十国集团领导人峰会期间举行了成功会晤，双方进行了深入的战略沟通，同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。双方就经贸问题进行的讨论具有建设性，达成了重要共识，不仅阻止了贸易摩擦的进一步升级，推动问题重回对话协商解决的轨道，也确立了谋求合作共赢的目标。

2019年是中美建交40周年。孔子说：“四十而不惑”。中美交往40年来的教训和启示集中到一点就是：合则两利，斗则俱伤，合作才是唯一的正确选择。在中美利益已经高度融合的今天，在经济全球化深入发展的时代，双方应该穿透迷雾，排除干扰，重温这一宝贵的共识，确立这一不惑的定力。冷战思维最终只能孤立自己；零和博弈到头来必将伤及自身。中国将坚持走中国特色社会主义道路，坚持和平发展的既定方向，坚持与各国实现合作共赢。我们希望美方积极正面地看待中国的发展进步，不要人为去制造新的对手，更要避免自我预言的实现。

记者：和中美关系相比，中俄关系具有高度稳定性，近年来一直保持高水平发展态势。您对中俄关系前景有何看法？您又怎样看待中欧关系的发展？

王毅：中俄把彼此视为全面战略协作伙伴。两国关系在两国元首的高度互信和战略引领下，始终坚如磐石、稳若泰山，正在成为维护世界和平稳定的战略平衡力量。中俄关系的稳定性和高水平建立在双方不断拓展的共同利益基础之上，从不针对第三方，也不受第三方因素的影响。

2018年中俄之间保持了密切的高层交往。习近平主席同普京总统多次会晤，双方的战略协调与合作不断加深。明年是中俄建交70周年，双方将举办一系列纪念活动。我们完全可以期待，2019年的中俄关系一定会百尺竿头、更进一步。

在推进中俄关系的同时，我们也致力于加强中国同欧洲各领域的合作。2018年是中欧全面战略伙伴关系建立15周年，习近平主席、李克强总理相继出访欧洲，英法德等欧洲国家领导人先后访华，双方的利益纽带更加紧密，务实合作更加深入。在支持多边主义和自由贸易，在合作应对全球性挑战等方面，中欧之间达成了广泛共识，保持着战略沟通。

记者：您能不能盘点一下中国周边局势和中国同周边国家关系？

王毅：今年我国周边外交好戏连台，周边环境全面向好，成为对外交往中的一大亮点。

在南亚方向，习近平主席与莫迪总理在武汉举行首次非正式会晤，进行深度战略沟通，开创了中印高层交往的新模式，增进了彼此的互信和认知，引领中印关系呈现健康稳定发展的新态势。

在东北亚方向，我们对日本改善两国关系的意愿作出积极回应，双方开展一系列高层往来，推动两国关系走出低谷，重回正轨。习近平总书记与金正恩委员长三度会晤，就发展新时代中朝关系达成重要共识，使两国传统友谊焕发出新的活力。中日韩合作也重新启动，打开了东亚合作的新局面。

在东南亚方向，中国和东盟制定战略伙伴关系2030年愿景，彼此关系进入成熟期；澜湄六国开辟的新型次区域合作务实高效，步入成长期；制定“南海行为准则”的磋商形成单一文本，驶入快车道。特别值得一提的是，在共同维护南海稳定和开展海上合作过程中，中国与东盟国家之间的相互信任明显增强，对彼此关系的预期也更为积极正面，个别域外国家要在南海挑动事端，已经越来越不能得逞。

记者：2018年，朝鲜半岛局势出现重要转机。我国在其中发挥了什么样的作用？

王毅：中方始终坚持半岛实现无核化，坚持半岛建立和平机制，坚持通过对话解决问题，我们为此努力了20多年。今年以来，半岛局势终于峰回路转，朝鲜领导人做出了致力于半岛无核化的战略决断，美朝领导人新加坡会晤重启对话解决问题的进程，朝韩领导人三度会晤推动南北关系快速解冻。这些重要进展完全符合包括美朝在内各方的共同利益，也与中方追求的政策目标相一致。

面对得来不易的和平机遇，我们鼓励半岛北南双方克服困难，进一步改善关系，把半岛局势真正稳定下来。我们支持美朝两国相向而行，尽快落实彼此在新加坡联合声明中所做的承诺。同时，我们乐见“双暂停”的局面得以持续，我们期待实现半岛无核化与建立和平机制“双轨并进”，平衡解决好各方的合理关切，这是半岛走向长治久安的根本之策。

除了半岛核问题，中方还建设性地参与了其他地区热点的解决。我们同各方一道维护并执行伊朗核问题全面协议，强调恪守国际承诺、遵守国际协议的必要性。我们提出解决缅甸若开邦问题三阶段思路，又与缅甸和孟加拉国两次举行三方非正式会晤，推动缅孟就遣返工作达成原则共识。我们提议设立中国、阿富汗和巴基斯坦三方外长对话机制，就推进阿富汗和平进程、开展反恐合作等达成重要共识。我们还积极参与斡旋叙利亚、巴勒斯坦等问题，承担了应尽的大国责任。

记者：合作共赢是2018年中国外交的突出亮点。您能否介绍一下中国对外合作，特别是“一带一路”建设、南南合作等取得了哪些重要进展？

王毅：2018年是习近平主席提出共建“一带一路”重大倡议5周年。在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上，习近平主席发表重要讲话，对共建“一带一路”提出新的更高要求。经过一年来努力，共建“一带一路”朋友圈显著扩大，又有60多个国家和国际组织与我国新签署“一带一路”合作文件，总数达到150多个。一批重大项目集中推进，共建“一带一路”正秉持合作共赢的理念，向着高质量发展的新阶段迈进。

2018年也是中国外交的“南南合作年”。一年来，从中拉、中阿到中非合作论坛，我们同发展中国家集体对话实现了全覆盖。9月成功召开的中非合作论坛北京峰会是中非友好大家庭的一次历史性盛会。中方推出以“八大行动”为核心的上百项对非合作举措，向世界传递了与非洲兄弟姐妹团结协作、命运与共的强烈信号。习近平主席提出不干涉非洲内政、不在对非援助中附加任何政治条件等“五不”原则，树立了中国对非合作的自律标杆，展示了国际发展合作的道德准则，得到了发展中国家以及国际社会的广泛欢迎。

记者：国际社会正日益密切关注中国的“全球角色”。请问您如何看待当今国际舞台上的中国角色、中国形象？

王毅：在经济全球化遭遇逆风的时候，中国没有迷惘，也没有退缩，而是站在历史发展进步的一边，更加坚定地迈出扩大对外开放的步伐，更加明确地反对保护主义，维护以规则为基础的多边贸易体制。开放与合作，成为2018年中国外交一以贯之的主旋律，也树立起中国自身在国际舞台上的角色和形象。

4月，我们举办博鳌亚洲论坛年会。习近平主席宣布中国深化改革、扩大开放的一系列重大举措。11月，我们举行首届中国国际进口博览会，表明中国支持构建开放型世界经济，愿意向世界打开市场、让各方分享机遇。前不久，党中央召开庆祝改革开放40周年大会。习近平主席发表重要讲话，再次向世界表明了推进改革开放的决心。中国，将继续站在世界开放的潮头，为人类的共同发展繁荣发挥更加建设性的作用。

记者：明年是新中国成立70周年，您对明年的外交工作有何展望？

王毅：2019年将迎来中华人民共和国成立70周年，这是中华民族伟大复兴进程中的重要历史节点。我们将在以习近平同志为核心的党中央领导下，深入学习贯彻习近平外交思想，回顾总结70年中国外交的辉煌历程和成功经验，全力做好各个方向的对外工作，为70周年营造更为良好的外部环境。

我们将办好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，推动“一带一路”建设获得更高质量、更高标准、更高水平发展；我们将深入建设全球伙伴关系，保持与大国关系的总体稳定，加强同周边以及发展中国家的互利合作；我们将践行中国特色热点问题解决之道，努力维护地区和国际局势的稳定；我们将秉持共商共建共享的全球治理观，深入参与全球治理，坚定支持多边主义，维护以规则为基础的国际秩序；我们还将更加积极主动服务国内改革发展，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2018年12月31日 03 版）

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