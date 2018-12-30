原标题：越南中南部游船翻沉事件遇难中国公民遗体运送回国

新华社越南芽庄12月30日电（记者王迪 黄朝晖）日前在越南中南部庆和省游船翻沉事件中遇难的一名中国公民的遗体30日下午由中国南方航空公司班机运送回国。

当天下午，在中国驻越使领馆联合工作组和中国南航工作人员陪同下，遇难者家属在芽庄市金兰国际机场顺利登机，陪护遇难者灵柩返回广州。

联合工作组与事发地庆和省相关部门联系沟通，办好各项手续让遇难者遗体尽早回国，南航也为此积极协调。遇难者家属对联合工作组和南航的帮助表示感谢。

庆和省芽庄市附近海域26日下午发生游船翻沉事件，船上共载有21名中国游客，其中19人获救、1人遇难、1人生命垂危。接到报告后，中国驻越使领馆立即启动应急机制，派员连夜赶赴事故现场处置，并敦促越方全力救援、做好善后工作，为涉事中国游客及家属提供必要协助。

目前，大部分获救中国游客已于27日安全乘机回国，伤者仍在医院接受治疗。

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