原标题：新华国际时评：中美元首通话传递重要积极信息

新华社北京12月30日电 题：中美元首通话传递重要积极信息

新华社记者齐紫剑

在辞旧迎新之际，国家主席习近平29日应约同美国总统特朗普通电话。通话向外界传递了重要信息，显示中美关系将在协调、合作、稳定的基调上布局新篇。

对举世关注的中美经贸磋商，通话传递重要利好信息。两位元首分别用三个相同的关键词描述了磋商和磋商前景：习近平主席表示两国工作团队正在“积极”推进落实工作，特朗普总统表示有关对话协商正取得“积极”进展；两位元首都提出“希望”，均认为如达成协议对双方和世界都“有利”。这些共识来之不易，分量很重。在凛冽严冬，它们为大洋两岸以及世界市场注入温暖正能量。

两位元首同时以“重要”描述当前中美关系。总结经验、加强交流合作、保持沟通协调、尊重重要利益——这为中美关系的新发展作出规划。

一年来，中美两国元首先后五次通话，在关键当口引领双边关系发展。不到一个月前，中美元首在布宜诺斯艾利斯会晤中就中美关系基调和发展方向达成共识。从“积极”到“希望”，从“有利”到“重要”，此次通话折射出协调与合作正成为中美双方的共同意愿，两国寻求推动双边关系向着总体稳定方向发展。

作为两个具有全球影响力的大国，中美关系冷暖牵系世界。在中美关系极不平静的2018年，人们看到，从会晤到通话，元首外交在关键时刻发挥导航定调作用。通话消息发布后，国际媒体纷纷认为中美关系“取得重要进展”，用电波、网络投出“赞成票”，清晰表达国际社会对元首外交成果的普惠感受。

还有不到两天，我们将迎来中美建交40周年纪念日。新的一年，中美关系仍要面对艰巨复杂的谈判，仍有可能遭遇暗潮和逆流。但40年的历程表明，中美关系发展需要战略眼光和勇气智慧，惟其如此，才能穿越层层迷雾，破浪远航。

在两国元首互致新年祝福问候之时，人们希望，这个良好开端能为中美关系发展带来新气象。

(责编：袁勃)