全球化向何处去？世界期待中国方案

2018年11月30日，在布宜诺斯艾利斯举行的二十国集团领导人峰会上，中国国家主席习近平指出，人类发展进步大潮滚滚向前，世界经济时有波折起伏，但各国走向开放、走向融合的大趋势没有改变。在这一进程中，各国逐渐形成利益共同体、责任共同体、命运共同体。无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。

当地时间11月30日，二十国集团领导人第十三次峰会在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。国家主席习近平出席第一阶段会议并发表题为《登高望远，牢牢把握世界经济正确方向》的重要讲话。新华社记者 李涛 摄

事实上，在全球化进程受阻、各种不稳定和不确定因素增多的今天，“全球化向何处去？”正在成为世界各国共同面临的重要课题。

外交部公共外交咨询委员会委员孙玉玺则指出，关于“世界经济往哪走、全球化怎么办”等关乎未来大计的问题，世界正翘首以待期盼着中国智慧和中国方案，那就是习近平主席在讲话中所说的：主动向世界开放市场，支持多边贸易体制，推动发展自由贸易，推动建设开放型世界经济，支持经济全球化。

孙玉玺表示，多年来，中国在谋求自身发展的同时也促进了整个世界、特别是第三世界国家的共同进步，为世界经济做出了积极的贡献。而无论是我国经济发展还是军事力量的发展，“中国是维护世界和平的力量”，这绝不是一句空话。

“可以说，目前我们和俄罗斯的关系超过了过去以往的任何一个时期，我们和欧盟的朋友圈也在不断扩大，我们对周边国家秉承‘睦邻富邻友邻’的理念，各方面都在搞好关系。”孙玉玺说。

外交部公共外交咨询委员会委员孙玉玺

也正是通过全方位推进大国关系、周边关系、“一带一路”建设，中国与整个世界正在全面、快速融合，特别是“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。

在孙玉玺看来，作为我国重要决策，建设“一带一路”倡议的提出，并非中国只站在自身发展立场考虑的结果，而是基于整个世界经济发展与和平稳定提出的倡议。“一带一路”既要继续发展中国，更要为世界做出更大的贡献。

在12月18日刚刚结束的庆祝改革开放40周年大会上，习近平在重要讲话中再次重申：我们要支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制，促进贸易投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。我们要以共建“一带一路”为重点，同各方一道打造国际合作新平台，为世界共同发展增添新动力。

(责编：王仁宏、曹昆)