外交部谈中美建交40周年：进展来之不易 防止战略误判

外交部发言人陆慷就中美建交40周年发表谈话

2019年，中美将迎来建交40周年。40年来，中美关系历经风雨，砥砺前行。中美交流与合作取得了历史性的发展。40年前，中美人员往来每年仅几千人次，2017年双方人员往来已超过530万人次。40年前，中美贸易额不足25亿美元，2017年双边贸易额已超过5800亿美元。40年前，中美相互投资几乎为零，2017年两国间各类投资总额累计超过2300亿美元。40年来，从推动地区热点妥善解决到反对国际恐怖主义，从应对国际金融危机到促进全球经济增长，中美在双边、地区、全球层面开展了广泛合作。事实充分证明，中美关系的发展不仅给两国人民带来巨大利益，也有力地促进了亚太地区和世界的和平、稳定、繁荣。

中美关系40年取得的进展来之不易，其中的历史经验值得汲取。双方要坚持理性客观地看待彼此战略意图，加强战略沟通，增进战略互信，防止战略误判。要坚持中美合作的大方向，不断拓展互利合作领域，更好地惠及两国人民。要坚持尊重彼此主权、安全、发展利益，妥善处理和管控分歧，防止两国关系大局受到干扰。要坚持扩大两国人民交往，不断夯实中美关系的社会基础。

经过40年的发展，中美关系已站在新的历史起点上。面对新机遇新挑战，中方愿同美方一道，落实好习近平主席和特朗普总统阿根廷会晤达成的重要共识，在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让中美合作更多更好地造福两国人民和世界各国人民。

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