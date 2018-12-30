中国电视剧《红楼梦》缅甸语译制研讨会在缅甸内比都举行

人民网12月30日曼谷电（记者林芮）为庆祝中国改革开放40周年和中国广西壮族自治区成立60周年，弘扬中缅两国的“胞波”情谊，推动中华优秀传统文化走出去，由中国广西广播电视台、缅甸国家广播电视台联合主办、广西北部湾之声承办的中国电视剧《红楼梦》缅语译制研讨会于30日在缅甸内比都举行。中国红楼梦学会会长张庆善、《红楼梦》（1987版）贾宝玉扮演者欧阳奋强、缅甸联邦共和国宣传部缅甸国家广播电视台台长吴敏推、缅甸著名作家蒙育瓦昂新、貌达马亚等中缅红学专家参加了研讨会。

研讨会上，中国红楼梦学会会长张庆善、电视剧《红楼梦》贾宝玉扮演者欧阳奋强 、电视剧《红楼梦》平儿扮演者沈玲以及缅甸著名作家蒙育瓦昂新、貌达马亚、缅甸国家广播电视台台长吴敏推、缅甸配音演员等中缅嘉宾就电视剧《红楼梦》的故事、人物角色选择、译制的难点、推广等方面进行了深入研讨。中缅嘉宾纷纷表示，电视剧《红楼梦》在缅甸译配播出，缅甸观众将真正了解中国古典名著《红楼梦》，了解剧中人物。让广大的缅甸观众真正走进《红楼梦》大观园、走进《红楼梦》的艺术世界。

近年来，中国广西广播电视台积极参与“一带一路”建设，与缅甸国家广播电视台开展了广泛的交流合作。2017年8月，与缅甸国家广播电视台合办《中国电视剧》、共建缅甸译制站；先后译配《你好，乔安》等优秀中国电视剧近两百集在缅甸国家电视一台播出，深受缅甸民众喜爱。2018年7月9日与缅甸国家广播电视台合办的第二个电视栏目《中国动漫》在缅甸内比都举办了开播仪式。缅甸国家宣传部部长培敏博士称：“近年来，广西与缅甸媒体合作深入而卓有成效，双方互派人员学习培训、交流合作，这不仅是文化交流也是技术合作，推动了两国友谊的发展。”

为了更好地完成《红楼梦》电视剧的译配工作，广西广播电视台专门成立了《红楼梦》电视剧译制工作组，缅甸国家广播电视台从广播部、电视部推荐了20名配音演员，由译制工作组选拔出为《红楼梦》电视剧人物角色进行配音的演员。

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