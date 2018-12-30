“迎新年、赠百福·美国华人艺术家书画联展”在纽约举办

人民网纽约12月29日电 （记者李晓宏）“迎新年、赠百福·美国华人艺术家书画联展”29日在纽约法拉盛中美文化驿站举办，吸引了诸多中美政、侨、商、学界代表和书画爱好者前来观看，丰富了社区文化生活，促进了中美民间交流与合作。

该展览由美国书画艺术研究会会长朱立业、美国东西方艺术文化协会副会长苏东河、美国华人艺术家联盟主席江广富等共同策划组织，华人艺术家游江、李同欣、李振兴、杨億、大泽人、卢步庆、陈向东、樊蕾、林金泉等应邀参与。

朱立业说，自己从小就喜欢书画艺术，平日里积极为社区开展各种文化活动，此次组织了不同风格特点的书画艺术家举办展会，让更多华人了解中华传统文化。江广富表示，来美国十多年来，坚持书法学习已成为一种习惯，因书法之缘结识了不少其他国家与地区的朋友，对中华文化的海外传播做了助推工作。苏东河说，来美后，发现一些华人艺术家对中国传统文化孜孜以求，希望该类展览等活动增进彼此沟通，携手弘扬中国文化。

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