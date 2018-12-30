“迎新年、赠百福·美国华人艺术家书画联展”在纽约举办

人民网纽约12月29日电 （记者李晓宏）“迎新年、赠百福·美国华人艺术家书画联展”29日在纽约法拉盛中美文化驿站举办，吸引了诸多中美政、侨、商、学界代表和书画爱好者前来观看，丰富了社区文化生活，促进了中美民间交流与合作。
该展览由美国书画艺术研究会会长朱立业、美国东西方艺术文化协会副会长苏东河、美国华人艺术家联盟主席江广富等共同策划组织，华人艺术家游江、李同欣、李振兴、杨億、大泽人、卢步庆、陈向东、樊蕾、林金泉等应邀参与。
朱立业说，自己从小就喜欢书画艺术，平日里积极为社区开展各种文化活动，此次组织了不同风格特点的书画艺术家举办展会，让更多华人了解中华传统文化。江广富表示，来美国十多年来，坚持书法学习已成为一种习惯，因书法之缘结识了不少其他国家与地区的朋友，对中华文化的海外传播做了助推工作。苏东河说，来美后，发现一些华人艺术家对中国传统文化孜孜以求，希望该类展览等活动增进彼此沟通，携手弘扬中国文化。
国际社会：中国呼吁全面构建全球化贸易将惠及世界 海外各界舆论认为，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表演讲，再度呼吁旗帜鲜明抵制保护主义，展示了他对全球合作、全球治理的积极看法。习近平对巴新、文莱和菲律宾的访问使中国与三国关系焕发新的生机，中国进一步对外开放和“一带一路”建设为世界提供互联互通新机遇。【详细】