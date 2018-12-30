中美元首年底这通电话，给2019年开了个好头

一觉醒来，新年还没到，新闻先到了。

国家主席习近平29日应约同美国总统特朗普通电话。

从11月1日到现在，两个月的时间里，习主席应约接了特朗普总统两个电话，还专门面谈了一次。

频繁的沟通，特别是昨晚的电话，反映出一个很重要的信号：

中美经贸磋商的共识在增多，差距在缩小。

为什么这么说？

我们逐一来看看。

首先，双方表态相呼应的地方多，释放强烈的积极信号。

新闻稿中，特朗普主要表达了四层意思。

一是致以问候。

特朗普向习近平和中国人民致以新年的问候和祝愿

二是强调中美关系重要以及与习主席的私人友谊。

特朗普表示，美中关系很重要，全世界高度关注。我珍视同习近平主席的良好关系

三是中美工作团队正在落实元首共识。

很高兴两国工作团队正努力落实我同习近平主席在阿根廷会晤达成的重要共识

四是希望取得互利成果。

有关对话协商正取得积极进展，希望能达成对我们两国人民和世界各国人民都有利的成果

习主席的回应，也大致是四层意思。

一是致以祝福。

习近平向特朗普和美国人民致以新年祝福

二是双方都赞同中美关系稳定向前，现在是重要阶段。

我同总统先生都赞同推动中美关系稳定向前发展。当前，我们两国关系正处于一个重要阶段

三是中美工作团队正在推进落实元首共识。

本月初，我同总统先生在阿根廷举行了成功会晤，达成重要共识。这段时间以来，两国工作团队正在积极推进落实工作

四是希望实现互利共赢。

希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议

比较起来就能看到，中美元首在推进阿根廷共识落实，尽早达成协议和成果这方面，有很明显的呼应和共鸣。

从3月到现在，中美经贸摩擦已经持续9个多月，而再过两天，将是中美建交40周年的重要历史节点。

这样的背景下，中美元首在经贸磋商问题上表现出相当程度的共鸣，确实传递出强烈的积极信号。

其次，从双方各自对于经贸磋商的态度来看，都有达成协议的意愿。

中国在这次贸易战上的态度，我们之前已经反反复复提了多次。

“不愿打，不怕打，必要时不得不打”

可以说，在维护国家尊严和核心利益的前提之下，中国并不愿意打贸易战，这个态度也没有变化。

中国达成协议的意愿很明确。

美国的情况则要复杂得多。

在阿根廷会晤前，我们就分析过，贸易逆差，国家竞争，贫富差距，这是美国发起贸易战最主要的三个原因，或者说诉求。（参见《提个醒！不管会晤结果如何 都会被美国说成取得胜利》）

三个诉求短期内都看不到解决希望，重实利的美国人是无法在这个阶段坚持打贸易战的。

更何况，伴随着货币政策的持续收缩，国际金融危机之后美国通过货币放水来刺激经济的做法接近尾声，新的增长点又无从谈起。

反映在美国市场上，就是近期美国股市的大幅波动，以及特朗普频频向美联储发难。

简而言之，美国的政治经济现状，决定了美国现阶段根本承受不住激烈的贸易冲突。

因此，美国人近期达成协议的意愿很强烈。

当然也要看到，贸易战局面缓和虽是相互妥协的结果，美国人一定会把它打扮成胜利大做文章，国内没准儿还会有人跟着起哄。

这样的把戏，之前有很多，之后还有不少。

第三，中国现在的最优应对策略，依然是头脑清醒，冷静应对，做好自己的事情。

特朗普年底打来的这通电话，毕竟给2019年的中美关系开了个好头。

但是，考虑到美方发起贸易战的初衷，考虑到中美实力客观存在的差距，考虑到过去9个多月美方在谈判中一度表现出的反复无常，我们依然不能掉以轻心。

不知道大家注意到没有，从阿根廷中美元首会晤后，无论是新华社等几家国有媒体，还是网上的自媒体大V，对中美经贸发声的基调并不高，甚至可以说是非常克制。

刚刚召开的中央经济工作会议上，对中美磋商的描述也很简单，很中性，就一句话。

要落实阿根廷中美元首会晤共识，推进中美经贸磋商。

因为之前的反复，同时各种不确定因素还很多，所以这种冷静克制，这种中性，其实就是我们现在最优的应对策略。

实事求是地说，当前中国经济，在面临外部压力的条件下，自己内部的问题也不少。

中央经济工作会议中，对此毫不讳言：

经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力

内外两方面，外部的因素是次要因素，我们内部的因素是主要因素。

解决自身经济在发展中面临的困难，才是我们化解这场中美纷争中要面对的主要矛盾。

所以，还是应该把国内的问题先解决好，把自己的问题先解决好。

既不必跟随美国人设定的议题针锋相对随之起舞，也不必对达成协议的前景盲目乐观。

谈得成，当然好。

谈不成，天也塌不下来。

关键，还是做好自己的事情。

（来源：陶然笔记微信公号）

(责编：王仁宏、曹昆)