这次非同寻常的中美元首电话，传递了三个意味深长的信号

毫无疑问，这是2018年年末最重要的一个电话，没有之一。

之所以这么讲，一是因为打电话的两个人的国际分量，中美两国国家元首；而且，他们主要讨论的是经贸磋商，在风云激荡的2018年，再没有比中美贸易战更惊心动魄和影响深远的了。

新华社是在12月29日深夜发布的相关通稿，时差关系，应该是华盛顿时间29日一大早，特朗普就拿起电话，打了过来。

外交无小事，尤其是考虑到当前中美关系正处于关键时刻，在牛弹琴看来，这个最新进展，至少传递了三个意味深长的信号。

信号一，特朗普主动打来电话，对谈判成功表达了期待。

仔细研读相关的报道，有些微妙的表述，可以说内涵相当丰富。

根据新华社的通稿：

中方最高领导人应约同特朗普通电话。

特朗普向中方最高领导人和中国人民致以新年的问候和祝愿。

中国最高领导人向特朗普和美国人民致以新年祝福。

里面的关键词：应约。

特朗普还多了一个“问候”。

在随后发布的推特上，特朗普还这样说：刚与中国最高领导人进行了“长时间且非常好”的通话……

很显然，这应该是特朗普主动打过来电话；而且，在特朗普看来，这次通电话时间还真不短，气氛很不错。

必须要看到，当前的国际大背景，包括美股在内的全球股市，最近连续大跌。圣诞节前一周，华尔街三大股指连续暴跌，纳斯达克指数已跌入熊市。平安夜当天的大跌，更使美国人很期待的圣诞行情，最后演变成近百年来最糟糕圣诞表现。

虽然圣诞节后，美股一度出现报复性反弹，但2019年美国股市会剧烈震荡，当是一个不争的事实。美股暴跌背后，有多重因素，但普遍的看法是，其中一个重要原因，就是中美贸易战带来的严重冲击。

换句话说，贸易战确实是两败俱伤，美国也不能例外；如果问题得不到有效解决，美国经济2019年也将蒙受重创。

美方表面态度非常强硬，但实际也有压力。达成一个双方都能接受的协议，符合双方的共同利益。

所以，才有了最近中美贸易战的转圜，包括双方在持续释放善意。美方暂停了原先的加税节奏，另据消息人士透露，美方还对中方的一些严正关切，作出了积极回应。

在中央经济工作会议上，中央明确表示：要落实阿根廷中美元首会晤共识，推进中美经贸磋商。在具体举措上，中方对美国部分大豆和大米开放了市场，并临时降低了美国汽车的关税。

所以，也就有了这次中美元首通电话，互致新年祝福，并表达了尽快达成协议的期望。

所以，在这次通电话中，中国最高领导人也明确指出：当前，中美两国关系正处于一个重要阶段……

何去何从，正考验着美国决策者的远见和魄力。

信号二，中美外交新变化，元首外交作用不可估量。

如果从3月22日算起，整个中美贸易摩擦期间，根据见诸媒体的报道，中美元首共通了三次电话，G20期间又在阿根廷举行了一次正式会晤。

每一次接触，都是在关键节点；每一个关键节点的出手，都起到了力挽狂澜的作用，避免了中美经贸谈判的完全脱轨，也为陷入僵局的双方团队指明了新的方向。

尤其是中美元首阿根廷会晤，当时的《纽约时报》就评价说，这表明两位最高领导人的个人感情和博弈，已在很大程度上主导了两国关系。

这是中美外交的一个重大而深远的变化。

根据新华社的报道，在这次通电话中，特朗普表示，

美中关系很重要，全世界高度关注。我珍视同最高领导人的良好关系。很高兴两国工作团队正努力落实我们在阿根廷会晤达成的重要共识。有关对话协商正取得积极进展，希望能达成对我们两国人民和世界各国人民都有利的成果。

在推特上，特朗普还宣称：

协商进展顺利，如果能达成共识，将会是非常全面、涵盖所有主题、领域和争议点（的协议），正在取得重大进展！

根据新华社通稿，中国最高领导人在这次通电话指出：

我同总统先生都赞同推动中美关系稳定向前发展。当前，我们两国关系正处于一个重要阶段。本月初，我同总统先生在阿根廷举行了成功会晤，达成重要共识。这段时间以来，两国工作团队正在积极推进落实工作。希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议。

虽然都很短，但信息量还是很大的：

1，双方都提到了阿根廷会晤的重要共识，都希望得到落实。

2，双方目前协商取得了积极进展，特朗普甚至用了“重大进展”。

3，双方都希望达成既互利双赢、又对世界有利的协议。

当然，领导人更多是确定原则、指明方向，具体磋商还需要谈判团队的落实。根据美国媒体的报道，一个副部长级的美国政府代表团，将在1月7日当周前往北京，开始面对面的贸易谈判。

因此，2018年年末的这通电话，肯定不是领导人互致新年问候那么简单；双方谈判团队，应该心里都很清楚，也更明白接下来如何具体行事。

另外，很有意思的一个观察点，最近三次领导人通电话，都是“应约”；但最近两次新华社的通稿，都是在文中写了“应约”，但标题中却没有突出。

微妙之处，如何理解？

或许，只是不同时候文字表述的差异，不必过度解读；但或许，这种微妙差异，更显现了中方的淡定从容自信。双方相互尊重、平等对话，这才是正途。

信号三，办好自己的事情最重要，我们平常心看待新变化。

回顾风云激荡的2018年，中美贸易战是一个无法回避的重大事件。

在中美元首通电话的同一天，新华社评出的国内十大新闻，有一条就是“中国沉稳应对中美经贸摩擦”，条目中部分文字这样写道：

美国政府对全球多个国家发起贸易战，并把矛头指向中国。中方坚决捍卫自由贸易和多边体制，坚决捍卫国家核心利益和人民群众利益，同时坚持以最大诚意通过对话磋商解决分歧……

确实非常“沉稳”！

中方的这种态度，其实也出乎美方意料。

特朗普此前曾多次宣称：贸易战很简单，美国肯定赢。通过极限手段施压，一直是特朗普的拿手好戏，也是他自诩的“交易的艺术”。

他以为只要500亿美元关税牌一出手，中国肯定会服软；500亿不行，那就再加码2000亿美元；不行，那就继续加码。

但每一次美国加征关税后，等来的是中方针锋相对的还击。此前达成的谈判成果，也对不起，最后都“一风吹”了。以至于美国的大批大豆，只能堆放在美国的仓库里。

当然，中方也很清楚，贸易战没有赢家，中方也会因此付出巨大代价，但这是为了更长远的国家利益，也是为全世界自由贸易秩序而战。

在庆祝改革开放40周年大会上，中国最高领导人有一句话就掷地有声：中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，也决不放弃自己的正当权益。

具体到中美贸易战，一句话：谈，大门敞开；打，奉陪到底。

所以，我们看到，贸易战至今，中方既没有因为对方的霸凌冒犯而失去理智，更没有因史无前例的贸易战规模而惊慌失措。

中国已经不是40年前的中国，作为世界第二大经济体，中国有任何国家都不想失去、也无可替代的庞大市场、完整的产业链条、便利的基础设施和营商环境，这是我们应对贸易战的最大底气。

必须强调的是，对于最近的积极变化，我们还是要以这种平常心对待。

道理很简单，正如牛弹琴此前曾说的，中美也曾一度达成过共识，但美方单方面撕毁联合声明，执意发动贸易战，最终导致贸易战愈演愈烈。

如果没有诚信，如果继续漫天要价，真不排除又会出现新的波折。毕竟，按照披露的信息，如果双方在90天内无法达成协议，美方很可能故伎重演，将10％的关税提高到25％。

因此，接下来双方仍将是斗智斗勇。对中国来说，我们要努力争取最好的结果，但仍必须做好最坏的打算。

算起来，这场史无前例的贸易博弈，从春天斗争到冬天，迄今已有大半年时间。

正如一位朋友所说的，中美之间是结构性矛盾，斗而不破依然是双方的底线，怎么都斗而不破，又争取最大利益，不仅考验着双方的智慧，更取决于趋势。世界潮流，浩浩荡荡，时间永远在趋势这一边，当然，谁能把握趋势才是顺应历史，谁把握不了趋势谁就被逆袭。

在2018年举行的APEC工商领导人峰会上，中国最高领导人的一句话，赢得了世界的一片喝彩，他是这样说的：

历史告诉我们，如果走上对抗的道路，无论是冷战、热战还是贸易战，都不会有真正的赢家。国与国只要平等相待、互谅互让，就没有通过协商解决不了的问题。

在纪念改革开放40周年大会上，最高领导人还感慨说：

历史发展有其规律，但人在其中不是完全消极被动的。只要把握住历史发展大势，抓住历史变革时机，奋发有为，锐意进取，人类社会就能更好前进。

对中国来说，搞好对美关系确实非常重要，中国确实在以最大诚意通过对话磋商解决分歧；但更重要的，还是办好中国自己的事情，将改革开放进行到底。

今天的中国，毕竟不是100年前的中国。上下同心，其利断金，中国何惧之有？所以，中美双方斗智斗勇了大半年，最后还是又得回到谈判桌上前。

真是不知道双方的团队，再次谈判桌前见面时，是发出会心的一笑，还是摇头的苦笑？

但有一点可以确定的：接下来的大戏，将会更加精彩！中国，还千万大意不得啊。

(来源：牛弹琴微信公号）

(责编：王仁宏、曹昆)