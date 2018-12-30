原标题：撤军阿富汗？白宫发言人澄清特朗普没拍板

美国白宫一名发言人28日澄清，总统唐纳德·特朗普尚未正式下令美军撤离阿富汗。

多家媒体20日报道，美国政府正酝酿大幅削减驻阿富汗美军人数。

【没下令】

美国国家安全委员会发言人加雷特·马奎斯28日在一份电子邮件声明中说，特朗普“没有决定减少美国在阿富汗的军事存在，也没有下令国防部开始人员撤离阿富汗的进程”。

以一名要求匿名的美国国防部官员为来源，包括彭博社在内的多家媒体上周报道，五角大楼将撤出现在驻扎阿富汗的1.4万美军中的大约7000人。

不过，驻阿美军和北大西洋公约组织部队最高指挥官斯科特·米勒23日告诉美国媒体，他没有收到要求改变军队部署的任何命令。美国国家安全委员会声明似乎确认了米勒的说法。

彭博社报道，特朗普上周突然宣布美军将从叙利亚撤出，迫使国防部长詹姆斯·马蒂斯请辞。尽管没有公开谈论阿富汗，特朗普随后多次重申，急切希望海外美军回家，以便他能专注于防卫美国边境。

【打不赢】

美军在2001年“9·11”恐怖袭击后进驻阿富汗。据五角大楼监督部门今年7月一份报告，美国迄今已为援助阿富汗重建拨款1260亿美元，包括安保经费780亿美元。然而，美国的军事存在和资金投入没有阻止阿富汗局势恶化。

美国国务卿迈克·蓬佩奥和马蒂斯等总统国家安全团队成员先前公开宣称，美国现政府应对阿富汗局势的手段有效。不过，政府官员同时承认，美方武力可能只能做到如今的地步。

驻阿美军和北约部队最高指挥官米勒10月告诉美国全国广播公司记者，任何一方，包括获得美军支持的阿富汗政府或反政府武装塔利班，均“无法通过军事手段”在阿富汗冲突中获胜。

因此，美国政府开始尝试斡旋和谈。美方官员上周与塔利班代表在阿拉伯联合酋长国会谈，沙特阿拉伯、巴基斯坦和阿联酋官员出席。（海洋）（新华社专特稿）

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