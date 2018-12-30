原标题：美联邦政府“停摆”一周 “关门”范围扩大

中新网12月30日电 据美国中文网报道，12月29日是美国联邦政府“停摆”的第八天。当天，依然没有政府重新开门的明显迹象。总统特朗普再在社交网站发文，呼吁民主党人就建造美墨边境墙的预算达成协议。

当地时间12月23日，受政府“关门”影响，位于白宫前的国家圣诞树区域因“政府拨款缺失”关闭。中新社记者 沙晗汀 摄

特朗普29日在社交网站发文称：“我正在白宫等待民主党人来这里就边境安全达成协议。就我所听到的，他们正在花费非常多的时间骚扰总统，以至于他们没有时间去阻止犯罪和我们的军队！”

不过，即将正式上任的白宫幕僚长马瓦尼28日透露，特朗普已经向民主党人做出一些让步，表示愿意降低他此前50亿元拨款的要求。

“我们与(参院民主党领袖)舒默坐下来谈，给了他一个低于50亿的数字。但我不会告诉你具体是多少。”马瓦尼在接受采访时说。

报道指出，特朗普28日连续在社交网站上发文，语气强硬，威胁民主党人要关闭南部边境，停止与墨西哥的贸易以及给中美洲国家的援助，但在本周的其他时候，特朗普的语调更加灵活，暗示边境墙的建造和资金都有可商量的余地。

有分析认为，特朗普的角色是在强硬派和可能的交易者之间游走，一方面他可能希望摆脱民主党人，但同时他也使一些共和党人无法确定他的最终意图。

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 刁海洋 摄

而美国联邦政府关门的范围还在继续扩大，环保署由于运转资金耗尽，已经于28日午夜关闭，环保署此前的多余资金可以使它比其他机构多维持一周的运转。

关门后，环保署的14000名员工将休假，只有灾难应急小组等必要的岗位继续工作。环保署的网站也不会更新，除非发生威胁环境等人类安全的紧急事件。

特朗普已经取消了他的度假行程，他原本应在圣诞节就前往佛州海湖庄园度假，并举行例行的年度宴会。但他将一直待在华盛顿，直到政府重新开门。

特朗普可以继续待在白宫，但对于很多联邦雇员来说，他们却不得不暂时休假，或无薪工作。特朗普28日签署了一项行政令，冻结了联邦雇员2019年的工资，使明年的工资维持在2018年的水平。如果政府照常运行，政府员工本可以在明年1月1日起获得上涨2.1%的工资。

特朗普在今年8月就像国会议员表示，他计划2019年不给联邦雇员涨工资，理由是他认为联邦预算无法负担。不过国会还是可能会在新的预算法案中包含加薪计划。

这项措施不影响美国军队明年2.6%的加薪，因为特朗普8月已经签署了包括加薪计划在内的国防支出法案。

目前，有大约38万联邦雇员被迫休假，有大约42万名员工无薪工作。

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