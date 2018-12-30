原标题：改革棘手民心难料 马克龙2019年内政挑战多

中新网12月30日电 据“中央社”报道，法国总统马克龙就任以来进行大幅度改革，引发部分民众不满，年底的“黄背心”运动尤其激烈。在经济疲软、社会不平等以致民怨累积的背景下，马克龙2019年在内政上有多项挑战。

报道称，马克龙政府预定在2019年进行一系列艰难改革，包括修宪、退休制度、失业保险制度等，尤其退休及失业保险涉及民众的钱包，已可预见会再度引发争论。

资料图：法国总统马克龙。 中新社记者 盛佳鹏 摄

一向强硬坚持改革立场的马克龙在“黄背心”运动中首度退让，放弃原本要于2019年新年调涨的燃油税，这不但未能完全让民怨止息，还赔上他日后进行其他改革的可信度。

根据民调机构益普索今年1月为媒体进行的调查，马克龙当时有40%的民意支持率；到了12月中旬，同家机构为另一家媒体进行调查，马克龙的支持率跌至20%，是他就任以来的最低值。其他民调机构的数据虽有些微差异，但几乎都呈现支持率在一年内剧减的趋势。

报道指出，虽然参与“黄背心”抗议行动的人逐渐减少，但这场运动凸显民众对社会阶层差距和赋税不公的愤怒，这种经年累月的怒气并非只靠取消调涨燃油税或承诺加班费不课税等小惠措施就能轻易平息。

当地时间12月22日，第六轮“黄背心”示威在巴黎进行，众多示威者在凯旋门聚集。 中新社记者 李洋 摄

“黄背心”的主要诉求、同时也是法国政府的当务之急之一，是提升人民购买力。但法国国家统计及经济研究局估计2018年经济成长率最多只有1.5%，这与法兰西银行的估算差不多。法兰西银行另外预测，2019年的经济成长率大致也是同样的幅度。

到2019年5月，马克龙执政将满两年，届时正逢欧洲议会议员选举。对马克龙来说，这不仅是一次检视民意对他施政满意度的“期中考试”，也攸关他未来在欧盟整体政策上的影响力。

2017年5月，马克龙以年轻改革者形象当选总统，许多“亲欧”人士期待他成为促使欧洲更加团结、带领欧洲走出经济及社会困境的新领袖，他自己也屡屡提出欧元区改革、加强欧洲自主防卫等构想。为此，马克龙一派必须在欧洲议会取得足够的发言权。

民调机构Odoxa于12月21日公布替法国新闻电台执行的调查结果显示，法国极右派的国民联盟卷土重来，很可能在欧洲议员选举中稍稍领先马克龙所创的“共和前进”党派。但“黄背心”也有意派代表参选，可能吸走一些极右派支持者的选票，选情尚难预测。

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