原标题：特朗普威胁国会索要筑墙费 否则关闭美墨边境

美国总统唐纳德·特朗普28日威胁，如果国会再不批准50亿美元用于筑造美墨边界隔离墙的拨款，与墨西哥接壤的南部边境将“全线关闭”。

这名共和党籍总统在社交媒体“推特”留言：“如果民主党那些蓄意阻拦者不给我们筑造隔离墙的钱、不更改荒唐的移民法，我们将被迫关闭南部边境全线。”

特朗普先前要求国会批准50亿美元筑墙拨款，以履行2016年竞选总统时的承诺。

参议院19日晚通过一份临时预算案，以确保政府正常运转至明年2月初，但不包含特朗普所寻求的筑墙费用。当前由共和党控制的众议院在特朗普施压下，20日通过一份含筑墙费用的临时预算案。参议院民主党人坚决反对。

由于预算方案在国会“难产”，对美国部分联邦政府机构的拨款21日午夜前到期。大约四分之一联邦政府机构从22日零时开始“关门”，80万名雇员被迫无薪上岗或者因为无法领取工资而歇工。政府“停摆”28日进入第七天。

这不是特朗普首次威胁关闭南部边境全线，上一次是在11月下旬。

10月中旬以来，数以千计中美洲国家民众穿越边界进入墨西哥南部，以步行、搭便车等方式沿墨西哥西部北上，11月中下旬陆续抵达墨西哥边境城市蒂华纳和墨西卡利。墨西哥媒体报道，这支大篷车队伍当时超过7000人，后续将有多支队伍跟进。为阻止这些人入境美国，特朗普11月24日威胁关闭南部边境全线。

美方11月25日关闭美墨边境最大口岸圣伊西德罗口岸数小时，切断出入美国的双向通道。美方当时建议，寻求过境者可经由其他口岸入境美国。（杜鹃）【新华社微特稿】

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