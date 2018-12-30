原标题：日方发视频鸣不平 韩日“雷达锁定”纠纷发酵

日本与韩国因“火控雷达锁定”事件闹出的纠纷28日继续发酵。日本防卫省当天发布由日方侦察机拍摄的韩国军舰视频，显示军舰火控雷达“至少两次”锁定这架侦察机。

韩国国防部发言人崔贤洙28日指责日方“混淆视听”，认定视频无法构成支撑日方说法的“客观”证据。

【日方抢发】

这桩纠纷始于韩国“广开土大王”号20日执行海上搜救任务，日方称这艘驱逐舰的火控雷达“多次锁定”日本海上自卫队一架P-1型侦察机。

共同社28日报道，日本防卫省当天发布一段时长13分钟视频，显示侦察机至少两次遭锁定。画面中，一名侦察机机组人员经由不同频段，三次用英语与驱逐舰联系，试图确认韩方意图。

“这是日本海军（海上自卫队），”这名机组人员说，“我们注意到，你们的火控雷达对准我们。你们这一做法的意图是什么？完毕。”

视频显示，韩方没有应答。韩国国防部官员先前说，无线电通信当时信号微弱、满是杂音，韩方军舰以为日方正试图联络处同一水域的另一艘海岸护卫队船只。

按防卫省的说法，这段视频增加一些字幕，部分机组人员对话出于安全原因被删减，但画面未经后期编辑。

【韩方驳斥】

共同社报道，防卫省先与韩方共享这段视频，随后才经由官方网站发布。

日方举动遭韩方驳斥。韩国国防部发言人崔贤洙28日说，日方在两国为尽快消除误解而举行工作级别视频会议仅一天后发布视频，让韩方“深感忧虑和遗憾”。“正如我们已强调的那样，事实是，‘广开土大王’号驱逐舰当时执行正常搜救任务，没有用（火控）雷达锁定日方侦察机。”

韩联社28日报道，视频中，机组人员声称韩国军舰用雷达锁定日本侦察机时的说话声“相对平静”，没有显现“紧迫感”；那名日方人员没有要求韩国军舰停止日方所称“危险行为”。

一名没有公开姓名的韩国军方官员反驳，日方侦察机当时在距驱逐舰仅150米左右的上空盘旋，对韩国军舰构成威胁。

“我们之所以没有立即抗议这种低空飞行的做法，是因为我们当时专注搜救任务……”这名官员说，“这种飞机可搭载导弹和鱼雷，即便远距离执行任务时也可构成威胁，但它当时抵近（我方）海军舰艇。”

【再添变数】

崔贤洙认定，日方本应依据国际法和对武器系统的准确理解与韩方协调，却发布包含单方面说法的视频，旨在混淆视听，不能成为“客观”证据。

“我方迄今的回应保持克制……”崔贤洙说，“我方立场没有改变，即韩日两国应发展面向未来的（防务）合作关系。”

日方单方面发布视频让日韩双方不少人担心，两国关系可能进一步恶化，短期内难以回暖。（闫洁）（新华社专特稿）

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