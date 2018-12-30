原标题：埃及金字塔附近发生路边炸弹袭击 4人死亡

埃及一辆旅游大客车28日在著名旅游景点吉萨金字塔附近遭遇路边炸弹袭击，3名越南游客和1名埃及导游死亡，至少10人受伤。暂时没有团体或个人宣称制造这场袭击。

【路边炸弹】

埃及内政部说，旅游大客车当时搭载14名越南游客、1名埃及导游和1名埃及司机。当地时间28日18时15分（北京时间29日0时15分）左右，大客车在距离吉萨金字塔不到4公里处遭遇路边炸弹袭击。

路透社记者看到，大约两小时后，事发区域仍处于封锁状态。那辆白色大客车一侧严重损坏，玻璃炸裂。大量警察、士兵和消防员抵达现场。不久后，大客车被拖走，周边道路交通恢复正常。

一名调查人员说，炸弹为简易爆炸装置，可能放置在路边墙体附近。

埃及内政部证实，两名越南游客在袭击中死亡。当天晚些时候，埃及国家检察机关更新死亡游客数量为3人。

埃及总理穆斯塔法·马德布利在收治伤员的医院接受电视台采访时说，埃及导游因伤势过重死亡。

根据埃及官方声明，另有至少9名越南游客和1名埃及司机受伤。

【偏离路线？】

现年41岁的越南游客莱兰（音译）事发时在大客车上，所幸没有受伤。她告诉媒体记者，她所属旅游团28日早些时候曾游览吉萨金字塔，当天晚上乘大客车再次前往这一景点是为观看声光秀。

莱兰回忆道：“我们准备去看声光秀，突然听到爆炸声。人们尖叫着，非常恐怖。后来的事情我记不住了。”

马德布利接受埃及一家电视台采访时说，大客车事发时驶离安全部队保护区域。客车所属企业给出同样说法。他说：“我们正与越南大使馆保持联系，控制事件影响。现在最重要的是照顾伤员。”

客车司机否认上述说法，接受当地媒体采访时说，他没有驶离预定路线。

这是埃及时隔一年多来第一起针对外国游客的袭击事件。现阶段没有任何团体或个人宣称制造这场袭击。近年来，关联极端组织“伊斯兰国”的武装人员活跃于埃及，不时以外国游客为目标发动袭击。

2017年7月，埃及红海度假胜地胡尔加达发生一起针对外国游客的持刀伤人事件，造成两名外籍游客死亡、4名外籍游客受伤。（张旌）（新华社专特稿）

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