原标题：德批准修建连接丹麦的海底隧道 总造价约81亿美元

德国政府28日批准在德国费马恩岛与丹麦洛兰岛之间修建海底隧道。项目总造价大约81亿美元。

路透社报道，费马恩海底隧道全长19公里，定于2024年完工，但工程建设遭德国环境保护人士反对，一直拖延。

海底隧道设计4条机动车道和2条铁路轨道，部分项目资金由欧洲联盟提供。

另据英国网站“未来时间线”发布的信息，费马恩海底隧道最初设计为跨海大桥，但为降低对环境的影响和建筑风险以及对天气因素的制约，项目最终选定为海底隧道。

设计图显示，海底隧道将在现有海床上建起，周围覆盖沙土层和碎石层，上面将铺设岩石层和新海床。

费马恩岛目前与德国内陆由公路相连。隧道建成后，将大幅缩减从德国城市汉堡、不来梅和汉诺威前往丹麦首都哥本哈根和瑞典城市马尔默的时间。比如，从汉堡坐火车到哥本哈根的时间从原先4.5小时减至3小时。

欧洲大陆与北欧斯堪的纳维亚地区的交通时间将大幅缩短：以往乘坐渡轮渡过波罗的海需要45分钟，今后汽车通过海底隧道只需10分钟，火车至多需要7分钟。

路透社报道，负责项目规划的丹麦企业2013年首次向德国政府提交开工申请，迄今已在德国接受两轮公众评议。这家企业现有14天评估由德国石勒苏益格－荷尔斯泰因州交通部门发布的项目审批文件，之后决定是否签署文件。（海洋）【新华社微特稿】

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